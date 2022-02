Laatzen-Mitte

Eltern, die ihre fünf- bis elfjährigen Kinder gegen Corona impfen lassen wollen, können auch ohne Termin am Sonnabend, 19. Februar, ins Leine-Center kommen. Ein Team der Region verabreicht Biontech/Pfizer dort von 10 bis 17 Uhr.

Bei der Premiere Ende Januar war die Nachfrage noch verhalten. Nur wenige Menschen kamen mit ihren Kindern zum ersten Impfangebot ins Leine-Center. Um möglichst viele Familien auf das Angebot hinzuweisen, hat die Stadt Laatzen die Plakatwerbung in Kitas, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen verstärkt. Zudem will die Region Hürden abbauen. So würden nach Möglichkeit auch jene Kinder Schutzimpfungen mit extra kurzen und dünnen Nadeln erhalten, für die kein Termin beim impfportal-niedersachsen.de vereinbart worden ist. Am Donnerstagnachmittag war der Großteil der rund 30 Zeitfenster noch frei.

Für das Impfangebot der Region können am Samstag Termine im Viertelstundentakt von 10 und 17 Uhr reserviert werden. Wie die grünen Hinterlegungen zeigen, waren am Donnerstagabend die allermeisten Zeitfenster noch zu haben. Quelle: Screenshot: Astrid Köhler

Die Region versicherte, sich über jedes Kind zu freuen. Bei Bedarf stünden zusätzliche Vakzindosen bereit. Für den 12. März und 2. April sind weitere Kinderimpftermine im Leine-Center geplant.

Von Astrid Köhler