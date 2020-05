Laatzen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Laatzen bleibt unverändert hoch – unter anderem, weil seit der vergangenen Woche mehrere Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen und in einem Laatzener Betrieb infiziert sind. Am Dienstag meldete die Region 30 neu Infizierte für Laatzen, einen mehr als am Vortag. Die Zahl ragt unter den Regionskommunen deutlich heraus: In keiner anderen Stadt oder Gemeinde außer Hannover gibt es mehr als zehn Infizierte.

Nähere Angaben, welche Pflegeeinrichtungen in Laatzen konkret betroffen sind, macht die Region weiterhin nicht. Die Behörde gab hierzu am Dienstag lediglich an, dass Infektionen „zum jetzigen Zeitpunkt in drei Alters- und Pflegeeinrichtungen aus Laatzen“ bekannt seien.

Dorea Familie bestätigt eine infizierte Mitarbeiterin

Auf Nachfrage bestätigt jedoch lediglich das vom Unternehmen Dorea-Familie betriebene Pflegeheim und Seniorenzentrum Mozartpark in Laatzen-Mitte, dass dort jüngst eine Mitarbeiterin positiv getestet worden ist. Die Betroffene, eine Pflegerin, habe aber längere Zeit keinen Kontakt zu Bewohnern oder Mitarbeitern gehabt, weil sie im Urlaub war, erklärt Markus Loch, Leiter des Qualitätsmanagements bei Dorea. Die Pflegerin habe keine Krankheitssymptome gehabt und könne auch wieder normal arbeiten – sobald ihre Quarantänezeit in dieser Woche endet. Besondere Maßnahmen im Haus hätten nicht ergriffen werden müssen, sagt Loch. Das Pflegeheim arbeite eng mit dem Gesundheitsamt der Region zusammen.

Andere Heime: Keine Corona-Fälle zu verzeichnen

Alle übrigen von dieser Zeitung befragten größeren Einrichtungen versichern unisono, dass es bislang keine Corona-Fälle bei ihnen gebe. „Wir haben bisher Glück“, berichtet Heike Schreiber, Leiterin der Seniorenresidenz Rethen. Die Situation sei gleichwohl belastend für Mitarbeiter und Pflegende. „Jeden kann es treffen, keiner ist gefeit.“ Um das Risiko zu mindern, würden die Bewohner gebeten, das Haus möglichst nicht zu verlassen, ein Einkaufsservice werde angeboten.

Auch die Seniorenresidenz Margarethenhof in Laatzen-Mitte versichert, dass es im dem Alten- und Pflegeheim keine Fälle gebe. Genauso äußert sich das Grasdorfer Pflegeheim Leinetal: „Das Leinetal ist nicht betroffen“, sagt Unternehmenssprecher Andreas Kornietschke. Bislang gebe es in der Einrichtung keinen einzigen Fall eines Corona-Infizierten, weder unter Angestellten noch unter Bewohnern.

Ein relativ kleines Heim mit 25 vollstationär untergebrachten Bewohnern betreibt der Verein für Erste Hilfe an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte. Auch dort gebe es keine Fälle von Corona, heißt es auf Anfrage. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) versichert ebenfalls: „In unseren Einrichtungen und bei unseren Mitarbeitern liegen keine Corona-Infektionen vor.“

Besucher bleiben hinter Plexiglas

Besondere Vorsicht lässt nach eigenen Angaben auch das Pflegeheim Anne Wilkening in Laatzen-Mitte walten, in dem viele psychisch kranke Menschen versorgt werden. Fälle von Infizierten gebe es nicht, erklärt Sprecherin Ulrike Schneider. Entwickelt wurde dort ein striktes Hygienekonzept – auch für Besuche. So müssten sich Besucher anmelden und eine Selbstauskunft erteilen, bevor sie sich in einem separaten Raum mit den Bewohnern treffen – mit Mundschutz und getrennt durch eine Plexiglasscheibe. „Danach muss der Raum 30 Minuten gelüftet und desinfiziert werden“, berichtet Schneider.

Eine besondere Herausforderung stellt die Corona-Krise auch für den ambulanten Pflegedienst Bremermann in Grasdorf dar. In den vergangenen Wochen habe es einige Verdachtsfälle unter den Mitarbeitern gegeben, jedoch keine Infektionen, sagt Geschäftsführer Frank-Peter Zipperling. Verdachtsfälle entstünden, wenn die Pflegekräfte bei Besuchen Fieber, Atemnot oder ähnliche Symptome bei den zu Pflegenden feststellten. „Dann wird der Notarzt gerufen und ein Abstrich gemacht“, berichtet Zipperling. Die Mitarbeiter gingen sofort nach Hause und warteten auf das Testergebnis. Glücklicherweise habe sich in keinem der Fälle eine Corona-Infektion bestätigt.

Wie sich das Abweichen zwischen den Regionsangaben und denen der Betreiber erklären lässt, ist unklar. Auf Nachfrage erläutert die Region, dass sie unter Alten- und Pflegeeinrichtungen auch ambulante Pflegedienste versteht. Demnach wäre es nicht ausgeschlossen, dass einer der kleineren Anbieter in Laatzen davon betroffen wäre.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler