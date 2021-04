Laatzen

Die Zahl der bestätigten und gemeldete Coronainfektionen in Laatzen ist am Freitag um weitere sechs Menschen gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie registrierte das Gesundheitsamt der Region nun 1606 Fälle aus der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der bekannten Neuinfektionen binnen Wochenfrist ins Verhältnis zu 100.000 Einwohnern setzt, sank am Freitag auf einen neuen Tiefstand von 52,9. Am Freitag vor 14 Tagen lag dieser Wert noch bei 117,3, am letzten offiziellen Meldetag vor den Osterfeiertagen, am Donnerstag vergangene Woche, bei 135,7.

Weiterhin seien die Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens während der Feiertage nur bedingt mit den Zahlen der Vorwochen vergleichbar, betonte Regionssprecher Christoph Borschel: „Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen.“

Das Land meldete am Freitag für die Region Hannover einen Inzidenzwert von 105,7. Die Kommunen mit den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwerten bleiben Wennigsen (222,6) vor Ronnenberg (144,9) und Lehrte (137,7).

Von Astrid Köhler