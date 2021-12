Bis die neue S-Bahn-Station in Laatzen-Mitte gebaut wird, dauert es zwar noch, doch die Region ist bereit für den nächsten Schritt. Sie will einen Planungsvertrag schließen und eine Million Euro bereit stellen.

So könnte die neue S-Bahn-Station in Laatzen-Mitte aussehen. Die Visualisierung aus einer Präsentation von 2017 zeigt den Blick von der Grasdorfer Straße Am Kamp in südöstliche Richtung. Quelle: Visualisierung: BahnStadtstadt