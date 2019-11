Latzen-Mitte

„Es werden in nächster Zeit keine Bäume an den Wegen in der Leinemasch gefällt“, das hat Wolfgang Fiedler von der Naturschutzbehörde der Region Hannover am Montagabend den empörten Ratsmitgliedern im Umweltausschuss versichert. Diese kritisierten vor allem die schlechte Informationspolitik der Ökologischen Schutzstation Mittleres Leinetal (ÖSML) in Grasdorf und der Region Hannover als zuständige Naturschutzbehörde.

Erst vor kurzem wurde aus einem internen ÖSML-Schreiben bekannt, dass ab Mitte November alle Bäume an der Harkenblecker Furth sowie zahlreiche Bäume am Wehrkamp, am Pfingstanger sowie an der Straße In den Äckern gefällt werden sollen.

Lokalpolitiker und Nabu wussten von nichts

„Es kann nicht sein, dass Ratsmitglieder und Bürger vor solchen Maßnahmen nicht informiert werden“, sagte Michael Riedel ( SPD). Dies sei ein „Ärgernis“, erklärte auch Dirk Weissleder ( FDP). „Ein abgesägter Baum ist ein abgesägter Baum. Und wir werden dann als Lokalpolitiker von den Bürgern damit konfrontiert.“

Auch Rainer Picht vom Nabu Laatzen fand scharfe Worte: „Die Informationspolitik der ÖSML und der Region ist erbärmlich.“ Denn auch der Nabu Laatzen sei in die Pläne nicht miteinbezogen worden. Bereits im Februar habe es in der Leinemasch eine Fällaktion gegeben. Auch davon habe der Ortsverein des Nabu nichts gewusst.

SPD-Fraktionschef Ernesto Nebot forderte einen Stop der Maßnahmen bis zu einer Sondersitzung im Januar. In dieser soll über die geplanten Fällungen abgestimmt werden.

Geplante Abholzung ist gestoppt

Die am Mitte November geplante Abholzaktion sei erst einmal gestoppt, erläuterte Teamleiter Fiedler von der Naturschutzbehörde. Die Neustädter Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz (Abia) arbeite noch am Managementplan, der die einzelnen Maßnahmen festlege, sagte seine Kollegin Sarah Matthies, die ebenfalls im Ausschuss Rede und Antwort stand.

Lediglich auf den Wiesen sollen laut Fiedler noch im Winterhalbjahr Bäume gefällt werden. „Sie gehören nicht auf die Flächen und wenn wir es jetzt nicht tun, fallen die Arbeiten in die Brut-und Setzzeit.“ Die ÖSML soll die Maßnahmen koordinieren und überwachen.

Anlass für die geplanten Abholzaktionen sei die Zusammenlegung mehrere Naturschutzgebiete, Flora-Fauna-Habitate (FFH) und Vogelschutzgebiete zwischen Hannover und Ruthe im Rahmen des EU-Programms Natura 2000. Wenn das Konzept fertig sei, voraussichtlich im Frühjahr 2020, wolle es die Region online veröffentlichen und mit Bürgern und Beteiligten das Gespräch suchen. Auch Ortsbegehungen seien geplant, sagte Fiedler.

ÖSML: Grünland soll als Lebensraum erhalten werden

Ziel der großflächig geplanten Baumfällungen sei es, den ursprünglichen Lebensraumtyp Grünland zu erhalten. „Dieser ist in den vergangenen Jahren um 66 Prozent zurückgegangen“, erläuterte Fiedler. Das Problem sei die seit Jahrzehnten nicht durchgeführte Pflege. „Dadurch wachsen die Biotope zu.“ Die Heckenpflege, bei der auch zu große Bäume entfernt werden müssten, sei unumgänglich.

„Ziel ist es, wieder offene Bereiche herzustellen, die diesem Lebensraum gerecht werden.“ Das Grünland sei ein ebenso großer CO2-Speicher wie Bäume. Zwar könnten die Flächen auch durch Viehhaltung von Bewuchs freigehalten werden, doch hat der Betreiber des Wasserwerks Enercity Sorge vor einer Verkeimung des Grundwassers. „Über diese Bedenken können wir uns nicht einfach hinwegsetzen“, so Fiedler.

Von Stephanie Zerm