Laatzen-Mitte

Die Region Hannover hält die Impfstelle im Leine-Center weiter aufrecht. Wie die Stadt Laatzen mitteilt, können sich Interessierte auch über den 20. Dezember hinaus montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Diese Zeiten gelten auch an den Tagen zwischen den Feiertagen von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember. Nicht geimpft wird dort an Heiligabend und Silvester. Ab Montag, 3. Januar, ist die Impfstelle ebenfalls wochentags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ursprünglich hatte die Region das Angebot bis zum 20. Dezember beschränkt – nun wurde es auf unbestimmte Zeit verlängert. In dem leerstehenden Ladengeschäft im Erdgeschoss des Center-Altbaus bieten die Johanniter im Auftrag der Region Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen ohne Termin an. Verimpft wird ein mRNA-Vakzin, Booster-Impfungen sind ab fünf Monaten nach der Zweitimpfung möglich.

Orthocentrum impft Weihnachten und Silvester

Weiterhin ist auch die Impfstelle des Orthocentrums an der Würzburger Straße 15 in Laatzen-Mitte geöffnet. Dort können sich Interessierte im Rahmen von Sonderterminen sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember, jeweils in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr impfen lassen. Regulär ist das private Impfzentrum montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet – mit Ausnahme von Heiligabend, 25. Dezember und Neujahr. Auf Wunsch sind Boosterimpfungen dort bereits ab drei Monaten nach der zweiten Impfung möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite impfzentrum-laatzen.de.

Die Hausarztpraxis in Ingeln-Oesselse von Mathias Krämer und Michael Richter, (Gleidinger Straße 28) bietet allen Erwachsenen – auch jenen, die nicht zum Patientenstamm gehören – Impfungen an. Möglich ist dies während der regulären Praxis-Öffnungszeiten: montags bis freitags mindestens von 9 bis 12 Uhr (dienstags und donnerstags schon ab 8 Uhr). An drei Tagen in der Woche ist die Praxis zudem ab 15 Uhr geöffnet: montags bis 18 Uhr, dienstags bis 16 Uhr und donnerstags bis 19 Uhr.

Von Daniel Junker