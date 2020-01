Laatzen/Hannover

Sie engagieren sich für Kultur, Sport und die Natur: die drei Laatzener Werner Frenzel, Sabine Wiese und Klaus Kurtz. Für ihr jahrzehntelanges unentgeltliches Engagement sind sie jetzt von der stellvertretenden Regionspräsidentin Petra Rudszuck mit 27 weiteren Ehrenamtlichen aus der Region ausgezeichnet worden.

Der 94-jährige Werner Frenzel aus Laatzen-Mitte leitet seit 1991 das Rethener Männer-Quartett, das mittlerweile meistens als Shantychor auftritt. Unter seiner Regie hat der Chor zahlreiche Auftritt im In- und Ausland absolviert und zwei CDs aufgenommen. Für seine gesangliche Qualität wurde das Rethener Männer-Quartett mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet – der deutschlandweit wichtigsten Auszeichnung für Amateurchöre.

Werner Frenzel gibt mit 94 Jahren noch den Takt an

Seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten hat Frenzel in einem Alter aufgenommen, in dem sich die meisten Menschen zurücklehnen und ihren Ruhestand genießen. Nachdem der Bautzener Musiklehrer, der außer Akkordeon und Klavier auch Trompete spielt und singt, 1990 in den Ruhestand ging, zog er mit seiner Ehefrau nach Laatzen. Dort trat er zunächst dem Musikzug der freiwilligen Feuerwehr bei. In der St.-Marien-Kirche in Grasdorf lernte er das Orgelspielen und arbeitete später als Organist in der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche, wo er auch den Posaunen- und Kirchenchor leitete. Auch beim Volkschor Rethen, dem Männerchor Orpheus Gleidingen und dem Musikverein Rethen hat Frenzel bereits den Takt angegeben.

In der Victor’s Residenz Margarethenhof ist Werner Frenzel (Mitte) regelmäßig zu Gast. Hier begleitet er im Sommer 2017 Bewohner bei einer CD-Aufnahme. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Am 23. Februar feiert Frenzel seinen 95. Geburtstag. Ans Aufhören denkt der engagierte Musiker, der drei Kinder, vier Enkel und einen Urgroßenkel hat, allerdings nicht: „Ich fühle mich noch fit und mache weiter, so lange es noch geht.“ Zum Krankwerden habe er keine Zeit. Sein Terminkalender sei voll. „Donnerstags probe ich zwei Stunden mit dem Rethener Männer-Quartett, freitags begleite ich die Andacht im Laatzener Seniorenheim Victor’s Residenz, und sonntags spiele ich in der Hüpeder Kirche Orgel“, berichtet Frenzel. Hinzu kämen Auftritte bei Seniorenfeiern, zum Karneval und Auftritte als Alleinunterhalter. Außerdem komponiert er Lieder, arrangiert Stücke für seinen Chor und schreibt gerade an seiner Biografie. „Ich habe immer etwas zu tun“, sagt er. Zu seinen zahlreichen Terminen fährt der musikalische Rentner mit seinem Auto.

Daran, sein ehrenamtliches Engagement aufzugeben, habe er vor rund 15 Jahren gedacht. „Damals war ich um die 80 Jahre alt und habe insgesamt vier Chöre geleitet“, erzählt er. „Da wollte ich etwas kürzertreten.“ Da das Rethener Männer-Quartett allerdings keinen passenden Nachfolger fand, habe er dieses dann einfach weitergeleitet. Und nach fast 30 Jahren soll sich daran nun auch so schnell nichts mehr ändern.

Klaus Kurtz will die Natur bewahren

Das Anliegen von Klaus Kurtz ist es, die Natur zu bewahren. Der 74-Jährige ist Laatzens dienstältester Vereinschef. Er ist seit 1972 im Vorstand des Fischereivereins und seit 44 Jahren dessen Vorsitzender.

Seit 1972 ist Klaus Kurtz, hier auf einem Bild von 2017, der Vorsitzende des Fischereivereins in Laatzen, der damals noch Fischerei- und Freizeitverein hieß. Quelle: Köhler (Archiv)

Für sein Ehrenamt investiert er täglich mehr als eine Stunde Zeit. „Es fallen viele verwaltungstechnische Aufgaben an, außerdem müssen die neun vereinseigenen Gewässer gepflegt werden.“ Dies sei ihm ein wichtiges Anliegen. „Die Gewässer sind mittlerweile so sehr durch Überdüngung und Algen belastet, dass immer etwas zu machen ist.“ Würde dies niemand übernehmen, ginge die Natur irgendwann kaputt. So sieht Kurtz seine Tätigkeit für den Fischereiverein auch weniger als Sport, sondern mehr als Natur- und Umweltpflege. Um die Natur zu bewahren, engagiert er sich zusätzlich seit rund zehn Jahren als ehrenamtlicher Biberberater für den Nabu.

2018 wollte Kurtz sein Amt eigentlich abgeben. „Es hat sich jedoch niemand gefunden, der die Nachfolge antreten wollte“, berichtet er. Daher habe er weitergemacht. Nun will er die 50 Jahre im Vorstand des Fischereivereins noch vollmachen. „2022 trete ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden an“, sagt er. Erhalten bleiben wird er dem Verein aber dennoch. „Ich werde den jüngeren Kollegen nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen“, kündigt er an.

Pflegemaßnahmen gegen die Verlandung: Klaus Kurtz holt mit dem Amphibienfahrzeug Truxor Pflanzen aus einem der Vereinsgewässer. Quelle: privat (Archiv)

Bei Sabine Wiese machen Jung und Alt große Sprünge

Sabine Wiese ist zwar mit „erst“ 60 Jahren die Jüngste der drei von der Region geehrten Laatzenern. Aber auch sie engagiert sich bereits seit 43 Jahren ehrenamtlich. 1974 ist sie im Alter von 15 Jahren in den VfL Grasdorf eingetreten. Drei Jahre später war sie bereits Übungsleiterin und trainierte die ersten Trampolingruppen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Fast jeden Tag nach der Arbeit ist sie in der Turnhalle. „Bis auf donnerstags leite ich jeden Tag in der Woche mehrere Gruppen mit Trampolinturnern im Alter von acht bis 65 Jahren“, sagt die Angestellte im öffentlichen Dienst. Und an den Wochenenden fährt sie mit zu nationalen und internationalen Meisterschaften und Turnieren. „Dazu bin ich an rund 40 Wochenenden im Jahr unterwegs“, schätzt sie.

Seit ihrer Jugend ist Sabine Wiese Mitglied beim VfL Grasdorf, und seit 1996 leitet sie die Tramponlinabteilung des VfL Grasdorf. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde die Laatzenerin, das Bild zeigt sie 2012, von der Region Hannover ausgezeichnet. Quelle: Natalie Becker (Archiv)

1996 übernahm Sabine Wiese die Leitung der Trampolinabteilung, der heute mehr als 150 Mitglieder angehören. Seitdem hat sie das Angebot an Übungsstunden und Lehrgängen für alle Altersklassen stetig ausgebaut. Außerdem bildet Wiese Trainer aus, entwickelt den Sport als Kreisfachwartin weiter und führt Bezirkskaderlehrgänge durch. Denn als Trainerin mit C-Lizenz kann sie selbst den Besten noch Haltung beibringen. Zusätzlich zur Vereinsarbeit bietet die Laatzenerin auch Trampolin-AGs in Laatzener Schulen und Ferientrainingslager an.

„Es ist mir besonders wichtig, die Kinder zu fördern und ihnen Aufgaben zu geben, an denen sie wachsen können“, sagt die Laatzenerin. Hinzu kämen Freude, Spaß und die Gemeinschaft im Verein. Bis sie 63 Jahre alt ist und in Rente geht, will sie auf jeden Fall weitermachen. Danach will sie wieder mehr mit ihrem Wohnmobil auf Reisen gehen.

2019 eröffnet die VfL-Abteilungsleiterin Sabine Wiese (von links) im Beisein von Bürgermeister Jürgen Köhne und VfL-Präsidiumssprecher Tobias Voigt den Trampolinwettbewerb Leine-Pokal. Quelle: privat

Von Stephanie Zerm