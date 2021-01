Alt-Laatzen

Patagonien, Island, Namibia oder Myanmar: Joachim Kopatzki hat mit seiner Kamera schon zahlreiche Länder bereist. Dort hat er vor allem Landschaften und Menschen fotografiert. Auch waren seine Bilder schon mehrfach bei Ausstellungen zu sehen, darunter einer bei der Deutschen Bank. „Ich habe schon während meiner Schulzeit gern fotografiert“, sagt Kopatzki, der seit mehr als 20 Jahren in Alt-Laatzen lebt. Doch erst als er vor rund sechs Jahren aufhörte zu arbeiten, kam er dazu, sich der Fotografie intensiver zu widmen – coronabedingt zuletzt verstärkt mit Laatzener Motiven.

„Das Faszinierende ist, Bekanntes aus anderen Perspektiven oder in anderen Lichtstimmungen zu fotografieren“, sagt der ehemalige Personalmanager der Funke Mediengruppe . „Das schönste Kompliment, das man für seine Fotos bekommen kann, ist, wenn jemand sagt, dass er das bestimmte Motiv so noch nie gesehen hat.“

Sowohl mit seiner Frau als auch allein habe er zahlreiche Fotoreisen gemacht, sagt der 64-Jährige. Zwar seien die meisten Motive schon von anderen abgelichtet worden. Doch darauf komme es ihm auch nicht an.

Fotos aus 600 bis 100 Metern Höhe

Um eine andere Perspektive auf die Welt zu haben, geht der Alt-Laatzener sogar in die Luft. 2004 hat er in Hannover-Langenhagen seinen Flugschein gemacht. Seitdem chartert der Hobbypilot so oft es geht eine kleine Cessna. In 600 bis 1000 Metern Höhe zückt er dann seine Kamera und fotografiert aus der Vogelperspektive. Dabei habe die Sicherheit aber immer Vorrang.

„Die Fliegerei fasziniert mich sehr“, sagt Kopatzki. „Aber ohne Kamera wäre es nicht halb so schön.“ Auch im Ausland hat er bereits Luftaufnahmen angefertigt, etwa von der Namib-Wüste an der Südwestküste Afrikas, von Neuseeland und der Bretagne. Auch Hannover sowie die Ostsee- und Nordseeküste hat er bereits aus dem Flugzeug abgelichtet.

Leinemasch statt Lofoten

Für 2020 hatte Kopatzki eigentlich Fotoreisen nach Kuba und Frankreich sowie eine Expedition nach Grönland geplant. Anfang diesen Jahres sollte es auf die Lofoten gehen. Die Reisen musste der leidenschaftliche Fotograf wegen der Corona-Pandemie absagen. Stattdessen fotografiert er jetzt in der Leinemasch. „Ich bin dort fast täglich unterwegs, zum Radfahren oder Joggen, und habe auch oft meine Kamera mit“, sagt der 64-Jährige.

In der Leinemasch entdecke er immer wieder neue Motive. Oft kommt es vor, dass er morgens aus dem Fenster sieht und wegen einer besonderen Lichtstimmung die Kamera schultert und auf Fotosafari geht. „Das Licht und das Wetter sind jedes Mal anders“, erklärt er. „Mal fotografiere ich bestimmte Motive bei Nebel, mal bei Sonne oder Schnee.“ Dabei sei es das Geheimnis der Fotografie, stets die Augen offen zu halten. Dann sei der Fundus an Motiven schier unendlich.

