Laatzen-Mitte

Schon am Montag verzeichnete das DRK mit 127 Blutspendern eine neue Rekordbeteiligung beim zweitägigen Sondertermin im Leine-Center. Am Dienstag wurde dieses Ergebnis noch einmal getoppt mit 132 Spendern, darunter 34 Erstspender. Noch am jeweiligen Abend wurden die Konserven zum Blutspendedienst nach Springe gebracht und aufbereitet. In den nächsten Tagen und Wochen werden diese an Kliniken in ganz Norddeutschland weitergereicht.

„Ich bin begeistert: Das ist das beste Ergebnis seit Langem und seit dem Start der Sondertermine vor sechs Jahren“, sagte der Leiter der DRK-Bereitschaft Laatzen, die die zweitägige Aktion im Obergeschoss des Leine-Centers begleitet hatte. Zwar habe es in Laatzen auch schon mal Termine mit 130 bis 140 Spendern geben, doch dies sei lange her. „Die spendenwilligen Nachkriegsjahrgänge sind nicht mehr da oder dürfen nicht mehr spenden“, so Hentschel, der hofft, künftig noch mehr junge Menschen zum Kommen aktivieren zu können.

Blutspenden werden noch am Abend weiter verarbeitet

Die Blutspenden sind unverzichtbar bei der Behandlung von Verletzten, Kranken und bei Operationen, müssen jedoch zuvor getestet und aufbereitet werden. Dies geschieht in der Regel wie bei denen aus Laatzen noch am selben Tag beim Blutspendedienst in Springe. Dort wird das Blut innerhalb kurzer Zeit auf dutzende Infektionskrankheiten untersucht, von denen HIV sowie Hepatitis A, B und C die bekanntesten sind. Zudem wird bei jeder einzelne Spende die Blutgruppe und der Rhesusfaktor bestimmt sowie nach Antikörper gesucht.

Die gesammelten Blutspenden wurden noch am selben Tag nach Springe gebracht, untersucht und aufbereitet. Quelle: Astrid Köhler

Anschließend wird das Blut aufbereitet und zentrifugiert sowie die weißen Blutkörperchen und weitere ungewünschte Bestandteile herausgefiltert. Auf diese Weise wird einerseits das sogenannte Erythrozyten-Konzentrat (rote Blutkörperchen) gewonnen, das etwa 45 Prozent der Gesamtblutmenge ausmacht. Nach der offiziellen Freigabe, wenn also keine Krankheitserreger nachzuweisen waren, ist es bei besonderen Fällen wie der Behandlung von Babys sofort und sonst bis zu vier Wochen nach der Entnahme zu verwenden.

„Das Erythrozyten-Konzentrat kann nicht eingefroren werden, weil die roten Blutkörperchen sonst platzen würden“, erklärt Elina Hentschel von der DRK-Bereitschaft. Anders das Plasma, das Nährstoffe, Thrombozyten Proteine und andere Bestandteile erhält. Dies ist als Fresh Frozen Plasma noch deutlich länger haltbar. Als drittes Präparat wird aus der Spende noch eine Thombozytenkonzentrat gewonnen.

Lieferung in den gesamten Norddeutschen Raum

Die Blutspenden aus Laatzen können in Krankenhäusern im gesamten Norddeutschen Raum zum Einsatz kommen. Der Blutspendedienst beliefert ganz Niedersachsen bis zur niederländischen Grenze und fährt außerdem bis Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und nach Thüringen.

Von Astrid Köhler