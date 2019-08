Laatzen-Mitte

„Ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich hatte auch eine schöne Zeit hier“, sagt Mario-Ernesto Nebot. Am 30. September schließt er das Amano. Das spanische Restaurant hatte er vor vier Jahren als Inhaber und Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Bruder Matthias in den Räumen des früheren IBM-Clubgebäudes an der Gutenbergstraße eröffnet. Auf rund 2000 Quadratmetern Innenbereich, einer Terrasse sowie in einem großzügigen Gartenbereich bot er seine mediterrane Küche an. Und er betrieb nebenbei noch das Gartenhaus-Café im Park der Sinne. Mit all dem ist jetzt jedoch Schluss: Der Vertrag endet, und Nebot will ihn nicht verlängern – auch aus Frust über die Stadt, die die Immobilien vermietet.

„Ich verlängere den Pachtvertrag nicht“, kündigt der Laatzener an, er sei von der örtlichen Entwicklung und einer mangelhaften Kooperationsbereitschaft der Stadt enttäuscht. „Wir zahlen hier die höchsten Gewerbesteuersätze in der Region. Aber bei technischen und baulichen Problemen ist die Stadt nicht bereit, einem etwas entgegenzukommen. Ich kenne noch zwei weitere Gastwirte, von denen ich weiß, dass sie aus Laatzen weg wollen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben“, sagt Nebot.

So habe er etwa im August vergangenen Jahres erst drei Tage vorher von der Sperrung der Gutenbergstraße wegen Wohnungsbauarbeiten in der Nachbarschaft erfahren. Die Phase habe ihn einen fünfstelligen Umsatzbetrag gekostet. Auch beim Gartenhaus-Café gab es Probleme: In den Wintermonaten seien dort Strom und Wasser abgeklemmt gewesen. Die Stadt habe jedoch trotzdem die gleiche Pacht verlangt wie in den gut besuchten Sommermonaten.

Wirt kritisiert Zustand des Gebäudes

Auf fünf Jahre, bis zum 31. Oktober 2019, ist der Pachtvertrag festgeschrieben. Als es um die Planung über 2019 hinaus ging, wurde für Nebot die Bausubstanz des ehemaligen IBM-Clubs ein Thema. „Ein Schaden im Dach wurde seitens der Stadt über Monate hinweg nur provisorisch geflickt, bis es gründlich gemacht wurde“, sagt der Amano-Wirt. „Nun hätte der Eingangsbereich umgestaltet werden sollen und die – schon seit vielen Jahren bekannten – öfter mal in den Keller durchtropfenden Wasserrohre im Dusch- und WC-Bereich saniert werden müssen“, listet er auf. Doch an den kalkulierten 60.000 Euro dafür habe sich die Stadt nicht beteiligen wollen. „Die haben gesagt, ich könne den Pachtvertrag gern verlängern und dann auf eigene Rechnung die Modernisierung durchführen“, beklagt Nebot.

Für den Fall, dass der Pachtvertrag endet, habe das Gebäudemanagement der Stadt sogar empfohlen, das Gebäude abzureißen. „Und auch das Stadtmarketing hat in den letzten Jahren kein einziges Gespräch mit mir gesucht“, sagt Nebot. Sein Bruder Matthias sei bereits Ende 2017 aus dem Restaurantbetrieb ausgestiegen.

Zur Galerie Seit 2015 bietet Mario-Ernesto Nebot spanische Speisen in seinem Restaurant Amano an der Gutenbergstraße an. Am 30. September ist nun Schluss – auch für das ebenfalls von ihm betriebene Gartencafé im Park der Sinne. Hintergrund ist unter anderem Unzufriedenheit mit der Stadt als Vermieterin.

Die Stadt bedauert den Rückzug. „Jede Reduzierung von Angeboten in Laatzen ist schade. Das Gastronomieangebot in Laatzen ist aber so umfangreich, dass es auch weiterhin eine große Auswahl geben wird“, sagt Stadtsprecherin Nele Beck. Da mit dem Amano auch das Gartenhaus-Café im Park der Sinne schließen wird, müsse für die kommende Saison eine neue Konzeption erarbeitet und umgesetzt werden.

Stadt denkt über Abriss nach

Ob das Gebäude des ehemaligen IBM-Clubs erhalten bleibt, steht noch nicht fest: Dies werde bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geprüft, kündigt Beck an. Eine solche Begutachtung der Bausubstanz könne allerdings erst erfolgen, wenn der Pächter das Gebäude geräumt und an die Stadt zurückgegeben habe. „Sollte das Gebäude erhalten bleiben, wären erhebliche Investitionen in die Gebäudesubstanz und die technische Gebäudeausrüstung erforderlich. So ist jederzeit mit einem Komplettaustausch der Heizungsanlage zu rechnen“, sagt die Stadtsprecherin.

Zwischenzeitlich hatte die Stadt darüber nachgedacht, auf dem Areal Wohnungen zu bauen, die Pläne wurden inzwischen jedoch kassiert: Stattdessen soll nun auf dem ehemaligen IBM-Clubgelände ein Jugend-Aktiv-Platz entstehen. Mit Hinblick auf die Nachbarschaft zu der Spielfläche wäre auch Wohnen auf der Amano-Fläche ungeeignet. „Über andere Nutzungen muss sich in den nächsten Monaten Gedanken gemacht werden“, sagt Beck.

Abschiedsfeier für Stammgäste

So endet die Amano-Ära nach knapp viereinhalb Jahren mit zahlreichen Firmenfesten von Siemens, dem Chemieverband Nord und der FDP, Hochzeiten, Taufen und Musikfestivals. Geplant ist eine kleine Abschiedsfeier für Stammgäste Mitte Oktober. Danach will Mario-Ernesto Nebot das Inventar verkaufen. „Wir haben viel gesponsert in Laatzen und waren auch an der Fair-Trade-Laatzen-Aktion beteiligt – aber das ist nun meine persönliche Entscheidung. Das wurde immer stressiger hier.“

Das Amano-Aus ist die zweite Schließung einer von der Stadt verpachteten Gaststätte innerhalb eines Jahres. Im Oktober 2018 hatte die AWO den Betrieb des Café Marie im Laatzener Stadthaus beendet, weil sie mit der Stadt über die Mietkonditionen in Streit geriet. Ein Nachfolger wurde bislang nicht gefunden.

Lesen Sie auch:

Neue Pächter, neues Konzept: Matthias und Mario Nebot wollen Restaurant im ehemaligen IBM-Klub mit neuem Konzept beleben

Saisonstart im Park der Sinne: Die Gastronomie im Park der Sinne heißt jetzt Amano

Laatzen auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt

Stadt will keine Wohnbebauung am Park der Sinne

Von Torsten Lippelt