Rethen

Seit einem halben Jahr arbeitet eine Gruppe des Arbeitskreises „L(i)ebenswertes Rethen“ daran, das fünf Meter hohe Lademaß zu restaurieren, das bis Juni 2021 auf einem Rangiergleis neben dem Rethener Bahnhof installiert war. „Mit dem Lademaß wurde früher kontrolliert, dass die Ladung auf den Eisenbahnwaggons nicht seitlich übersteht und somit eine Unfallgefahr für entgegenkommende Züge darstellt“, sagt Hans-Joachim Rauch, der das historische Gerät zusammen mit dem Arbeitskreis restaurieren und als Ausstellungsstück erhalten will. Auf Anfrage der Gruppe hat der Laatzener Betriebshof das Stahlgerippe zunächst zur früheren Dißmerscheune an der Thiestraße neben der Grundschule Rethen gebracht. Dort zerlegten es einige Mitglieder des Arbeitskreises zwecks Reinigung und Restaurierung in Einzelteile.

Da beim Abbau des Lademaßes am Bahnhof Rethen einer der beiden Standfüße in Mitleidenschaft gezogen wurde, war fremde Hilfe erforderlich. „An der Verladestation war das Lademaß in Beton eingegossen“, sagt Rauch. „Die Firma, die es abgebaut hat, hatte den im Beton verankerten Fuß einfach abgeschnitten.“ Auf Anfrage der Gruppe hat die Laatzener Firma Reile Metallbau den Standfuß auf ihrem Alt-Laatzener Betriebsgelände wiederhergestellt und an das verbliebene Metallgerippe angeschweißt. Die Schlosserei habe auch die Schablone gerichtet, durch die der Güterzug durchgezogen wurde. „Wenn ein Waggon durch das Lademaß geschoben wurde und die Ladung seitlich überstand, klappten diese Schablonen zur Seite.“

Mitarbeiter der Firma Reile bringen das Lademaß zurück zur Dißmerscheune. Quelle: privat

Vor Kurzem kehrte das Metallteil zur Dißmerscheune zurück, wo die Arbeitskreismitglieder die Schablonen an den Mast anbrachten. Danach fuhren die Mitarbeiter der Firma Reile das historische Gerät sogar weiter nach Pattensen, wo die Firma Sandstrahlservice Pattensen (SSP) es in den nächsten Wochen sandstrahlen und grundieren will. Einen Teil der Arbeitsleistungen hätten die beiden Firmen abgerechnet, einen anderen Teil gespendet, erläutert Rauch. „Danach kommt es erst einmal zurück zur Dißmerscheune. Wir werden das Lademaß dann in aller Ruhe wieder zusammenbauen und lackieren.“

Lademaß soll auf Bedeutung des Rethener Bahnhofs hinweisen

Der Arbeitskreis plant, es schließlich im Bereich des Rethener Bahnhofes wieder aufzustellen, ein Schild soll auf seine historische Bedeutung hinweisen. Damit wollen die Mitglieder an die Geschichte und die Bedeutung des Rethener Bahnhofes erinnern, an dem früher etwa 100 Menschen gearbeitet hätten. „Es war einer der wenigen Bereiche, wo Ladung von der Eisenbahn auf die Straßenbahn umgeladen werden konnte“, sagt Rauch. Mitunter seien sogar ganze Güterwaggons auf die Straßenbahngleise umgeleitet worden. „Das ging, weil die Spurbreite die gleiche war. Es gab eine feste Verbindung zwischen Straßenbahn und Eisenbahn.“

Das Lademaß stand früher neben dem Rethener Bahnhof (rechts im Bild). In der Nähe des ursprünglichen Standortes soll es auch wieder aufgestellt werden. Quelle: Privat (Archiv)

Arbeitskreis benötigt noch Spenden

Um die Arbeiten zu finanzieren, benötigt der Arbeitskreis noch Spenden. „Insgesamt sind schon knapp 2500 Euro eingegangen, darunter ist eine Einzelspende über 1000 Euro“, freut sich Rauch. „Wir benötigen aber noch rund 1500 Euro.“ Wer das Projekt unterstützen möchte, kann einen beliebigen Betrag mit Angabe des Verwendungszwecks „2021211972 – Lademaß Rethen“ auf das Spendenkonto der Stadt Laatzen überweisen. Das Konto bei der Sparkasse Hannover hat die IBAN DE56 2505 0180 0034 0000 18. Wer eine Spendenquittung benötigt, muss dies vor der Überweisung bei der Stadt anmelden, und zwar bei Sabrina Deharde unter Telefon (0511) 82058013 oder per E-Mail an sabrina.deharde@laatzen.de. Weitere Fragen beantwortet Hans-Joachim Rauch unter Telefon (05102) 4123.

Von Daniel Junker