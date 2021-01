Rethen

Zusätzlich zum Fahrsicherheitszentrum musste der ADAC zuletzt auch seinen Verkehrsübungsplatz in Rethen schließen. Zumindest Fahranfänger haben aber ab Montag, 11. Januar, wieder Gelegenheit, das Anfahren am Berg, Einparken und andere Handgriffe im Auto zu üben. Das Gelände nördlich der Bundesstraße 443 an der Hermann-Fulle-Straße ist von Montag an wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, auch sonntags.

Nutzer des Verkehrsübungsplatzes zahlen 21 Euro für die erste Stunde (Mitglieder 19) und 6 Euro für jede weitere halbe Stunde (Mitglieder 5 Euro).

Bis zum Monatsende weiterhin geschlossen bleibt hingegen das benachbarte Fahrsicherheitszentrum. Wer für diesen Zeitraum eine Einheit gebucht hat, werde persönlich informiert und könne das Training zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, teilte der ADAC mit. Weitere Informationen gibt der Club unter Telefon (05102) 93060 sowie im Internet unter www.fsz-hannover.

Von Astrid Köhler