Rethen

Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie schränkt der ADAC die Öffnungszeiten seiner Reisebüros in Hannover und im Rethener Gewerbegebiet deutlich ein. Statt wie bisher 44 Wochenstunden sind die Reisebüros dann nur noch insgesamt 18 Wochenstunden erreichbar.

Die neuen Zeiten gelten bereits ab Montag, 19. Oktober. Montags bis freitags ist von 13 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Wer Wartezeiten umgehen will, kann vorab einen Termin vereinbaren unter Telefon (0 51 02) 90 14 02 oder online unter videoberatung.adac.de vereinbaren. In dem Laatzener ADAC-Reisebüro an der Lübecker Straße 17 sind wie in allen anderen Filialen laut Corona-Verordnung Schutzmasken zu tragen.

Von Astrid Köhler