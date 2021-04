Rethen

Die große Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr mit 33 geladenen Gästen fiel wegen Corona aus. Doch ihren runden 100. Ehrentag kann die bereits doppelt gegen das Virus geimpfte Jubilarin Rethenerin Charlotte Feldner an diesem Sonntag immerhin im kleinen Kreis feiern – mit den drei noch lebenden ihrer vier Kinder sowie deren Ehepartnern.

Geboren wurde die Jubilarin am 11. April 1921 im sächsischen Altmittweida. 1943 heiratete die gelernte Zuschneiderin. Im Februar 1944 kam ihr erster Sohn zur Welt. Kaum zwei Woche nach der Geburt ihrer Tochter erlebte sie als junge Mutter mit ihren Kindern und der eigenen Mutter Mitte Februar 1945 die Bombennacht von Dresden.

Seit 1952 in Hannover-Mittelfeld gelebt

Nach Krieg und Flucht ließ sich die Familie in Hannover nieder, wo auch die beiden jüngeren Kinder, wiederum Tochter und Sohn, geboren wurden. Seit 1952 – und auch weit über den Tod ihres Mannes im Jahr 1984 hinaus – lebte Charlotte Feldner in Hannover Mittelfeld. „Ihre Kinder waren für sie das Wichtigste, und sie war immer für uns da“, erzählt ihr Sohn Wolfgang. Seine Mutter sei aber auch gern gereist – bis nach Amerika, wo die ältesten Kinder in den Sechzigerjahre einige Zeit lebten. Zudem habe sie gern gebastelt und sei dem Seniorenclub in Mittelfeld eine wichtige Stützte gewesen. „Sie hatte ein sehr aufregendes Leben, hat sehr viel Positives erlebt und ist bis heute ein fröhliche Frau“, berichtet der Projektplaner des TSV Ingeln-Oesselse, der auch Betreuer seiner an Demenz erkrankten Mutter ist. Seit 2016 lebt diese in Rethen.

Wein und Schnaps schmecken der Jubilarin

Ihre körperliche Aktivitäten „und auch ein Gläschen Wein sowie ein kleiner Schnaps“ hätten mit dazu beigetragen, dass sie jetzt 100 Jahre alt geworden ist, meint Wolfgang Feldner mit einem Schmunzeln. Am Sonntag feiert er mit seiner Mutter und einer kleinen Familiendelegation in der Seniorenresidenz. Die gesamte Familie kann in Corona-Zeiten nicht zusammenkommen: Charlotte Feldner ist achtfache Großmutter und hat 15 Urenkel.

Von Astrid Köhler