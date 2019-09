Rethen

Wenn es um Hilfe für Bedürftige geht, sind Marion und Karl-Heinz-Paschen sehr umtriebig. Zahlreiche Hilfsaktionen hat das Rethener Ehepaar schon gestartet. Unter anderem organisieren die Paschens seit Jahren die Wunschbaumaktion in Rethen, auch Fahrräder für hilfebedürftige Kinder haben sie schon gesammelt.

Nun initiieren die beiden 69-Jährigen eine weiteres Projekt. Die Rethener wollen Winterkleidung einsammeln, um sie an Obdachlose zu spenden – und hoffen auf die Hilfe anderer Laatzener. „Jetzt ist gerade die Zeit, in der die Menschen ihre Winterkleidung wieder aus den Schränken holen“, sagt Marion Paschen. Oft kämen dabei Kleidungsstücke zutage, die nicht mehr passen, nicht mehr gefallen oder anderweitig ausgedient haben. Das Paar will andere Bürger dazu ermuntern, diese Kleidung zu spenden.

Großer Bedarf an Winterkleidung

Die Paschens haben sich mit der Kleiderkammer der Diakonie an der Berliner Allee 8 in Hannover zusammengesetzt. Dort werden Kleiderspenden an Wohnungslose und andere Bedürftige kostenfrei ausgegeben. „Es wurde uns gesagt, dass es einen großen Bedarf an Winterkleidung gibt“, sagt Marion Paschen. „Die Obdachlosen brauchen warme Sachen, damit sie gut über den Winter kommen.“ Insbesondere würden dicke Winterjacken und Parka, Pullover und Hosen, warme Schuhe und Strümpfe, Handschuhe und Mützen, aber auch Schlafsäcke und Decken benötigt. Wichtig sei, dass die Dinge in einem noch nutzbaren Zustand sind, sodass sie von den Obdachlosen weiter genutzt werden können.

Auf die Idee kam Marion Paschen über ihr Ehrenamt: Zweimal in der Woche arbeitet sie im Second-Hand-Laden Edelkreis der Diakonie Hannover in der List mit, in dem „gebrauchte und hochwertige Ware“ verkauft wird, wie sie berichtet. Der Erlös werde für soziale Zwecke in Hannover gespendet. „Vor Kurzem wollte hier jemand einen dicken Parka abgeben, der aber nicht in unser Sortiment passt“, sagt die 69-jährige.

Persönliche Herzensangelegenheit

Zwar werde auch dort nicht zum Laden passende Ware an die Kleiderkammer oder an Läden wie Fairkauf weitergegeben, um Bedürftige zu unterstützen. Marion und Karl-Heinz Paschen hätten sich dann aber überlegt, dass sie sich ganz konkret für Wohnungslose einsetzen wollen, um ihnen durch den Winter zu helfen. Dem Ehepaar sind solche Aktionen eine persönliche Herzensangelegenheit. „Uns geht es gut“, sagt Marion Paschen. „Wir wollen deshalb andere unterstützen, denen es nicht so gut geht.“

Wer Kleidung abgeben möchte, kann sich direkt an das Ehepaar Paschen wenden, das an der Schmiedestraße 16a in Rethen wohnt und unter Telefon (0 51 02) 29 53 zu erreichen ist. „Wenn es notwendig ist, können wir die Kleidung auch abholen“, sagt Karl-Heinz Paschen.

Von Daniel Junker