Rethen

Über 80-Jährige können ab Donnerstag, 28. Januar, einen Termin für die Corona-Impfung beantragen. Dazu erhalten sie in der Regel ein Schreiben vom niedersächsischen Sozialministerium, das über die Möglichkeit einer Telefon- oder Online-Reservierung informiert. „Da jetzt schon davon ausgegangen werden muss, dass die Telefone der zuständigen Stellen überlastet sein werden, werden viele Bewohner Rethens auf eine Onlinereservierung zurückgreifen müssen“, sagt Bullo Schreiber, Vorsitzender des Vereins Rethen rockt.

Nach einer stichprobenhaften Befragung mehrerer über 80-Jähriger im Ort, stelle eine Onlinereservierung jedoch für diese Altersgruppe eine fast unüberwindbare Hürde dar, so Schreiber weiter. Viele Menschen der älteren Jahrgänge hätten zu wenig Kenntnisse im Umgang mit Computern oder verfügten gar nicht erst über einen.

Angebot nur für Rethener

Der Verein will allen über 80-Jährigen aus dem Ort nun bei der Onlinereservierung helfen und eine kostenlose Terminierungshilfe einrichten. Wer die Hilfe der Rethen Rocker in Anspruch nehmen will, erreicht die Ehrenamtlichen unter der Telefonnummer (01 63) 3 11 42 52. „Um eventuellen Betrügern keinen Raum zu bieten, besprechen wir alle weiteren Schritte mit den Anrufern persönlich am Telefon“, sagt Bullo Schreiber. Sollten die Helfer nicht sofort ans Telefon gehen können, werden alle Anrufer umgehend zurückgerufen.

„Da unsere Arbeit von rein ehrenamtlichen Mitgliedern getragen wird, können wir dieses Angebot leider nur Personen zukommen lassen, die in der Ortschaft Rethen wohnen“, sagt der Vereinsvorsitzende und betont: „Dafür bitten wir um Verständnis.“

Von Stephanie Zerm