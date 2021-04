Laatzen

Gleich mehrere Laatzener Vereine bieten in diesem Jahr besondere Osteraktionen zum Mitmachen an. Der Verein Rethen Rockt lädt Kinder bis 14 Jahren für Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. April, zur Ostereiersuche ein.

Die Mitglieder haben fünf etwa 25 Zentimeter große Eiaufkleber im Ortskern zwischen Hildesheimer Straße, Steinweg und Peiner Straße versteckt. Wer eines der Eier in einer Höhe von 60 bis 150 Zentimetern findet, lässt ein Foto von sich mit dem Ei im Hintergrund machen und sendet es mit Name und Adresse per E-Mail an info@rethenrockt.de oder per SMS, Whatsapp oder Telegram an (01 51) 12 45 01 51. Wer einen Großteil der Eier findet, bekommt am Montag ein von Kaufland gesponsertes Ostertütchen vor die Tür gestellt. Die Daten werden im Anschluss gelöscht.

Unter dem Motto „Hasis schönstes Osterfoto“ nimmt der Verein zudem lustige Osterhasenfotos (gern in Hasenkostüm) an die gleichen Adressen entgegen. Für die beiden lustigsten Aufnahmen gibt es Preise.

SPD versteckt Ostereier in Leinemasch und Feldmark

Die Laatzener SPD veranstaltet am Ostersonntag eine ebenfalls coronakonforme Ostereiersuche. Ab 9 Uhr sind 75 rote Eier in der Leinemasch zwischen der Leinebrücke an der Talstraße und der Bahnbrücke in Gleidingen sowie rund um Ingeln-Oesselse und auf den dortigen Spielplätzen zu finden. Die eingesammelten Eier können später bei Bürgermeisterkandidat Kai Eggert gegen kleine Geschenke eingelöst werden: am Sonntag von 14 bis 15 Uhr am Spielplatz Pappelallee in Ingeln-Oesselse sowie am Montag von 11 bis 13 Uhr vor dem Rathaus in Laatzen-Mitte. Pro Haushalt darf nur ein Ei eingelöst werden – oder bei Familien ein Ei pro Kind.

HSG-Handballer rufen zur Osterhasenchallenge auf

Die Handballer der HSG Laatzen-Rethen rufen zudem zur Teilnahme an der vereinsinternen Osterhasenchallenge auf. Die Teilnehmer müssen dafür in den Unterarmliegestütz gehen, währenddessen mit Stift und Papier einen Osterhasen zeichnen, dies per Film aufnehmen und ein Foto von der Zeichnung machen. Die Ergebnisse gehen bis spätestens Montag, 5. April, an die HSG-Trainerinnen und -trainer und werden von einer Jury bewertet.

Von Johannes Dorndorf