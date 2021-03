Der Fuß- und Radweg zwischen der Haltestelle Rethen/Steinfeld und dem Wohngebiet am Erdbeerfeld in Laatzen-Mitte bekommt eine neue Oberfläche. Die Sanierung der 280 Meter langen Verbindung soll am Mittwoch beginnen. Dafür wird der Weg etwa 14 Tage lang komplett gesperrt.