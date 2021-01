Rethen

Die Zeit der Felder und „Hohen Wiese“ ist vorbei. Die von der Bundesstraße 443 erreichbare Straße zu den Großbaustellen und künftige Hauptverbindung in den neuen Gewerbepark Rethen-Ost wird „ Krauss-Maffei-Straße“ heißen. Das hat der Ortsrat am Montag entschieden.

Die Ansiedlung des Maschinenbauunternehmens im Gewerbegebiet sei für die Stadt von hoher Bedeutung, hatte Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne zuvor erneut deutlich gemacht. Vor der Abstimmung, die einhellig und ohne weitere Diskussion verlief, hatte Geschäftsführer Dieter Thewes das Unternehmen in einer Kurzpräsentation vorgestellt.

Die Krauss-Maffai Extrusion GmbH will 2022 von ihrem bisherigen Produktionsstandort und ihren 600 Mitarbeitern in Hannover nach Rethen umziehen. Dort entstehen seit dem Sommer 100 mal 100 Meter große Hallen, ein an die Südseite gesetztes produktionsnahes Bürogebäude sowie das nach Unternehmensangaben weltweit größte Kompetenzzentrum für die Anlagenentwicklung.

An der Südseite des Hunderte Meter langen Hallenriegels ein produktionsnahes Bürogebäude, an der Ecke (vorn) das Innovationszentrum. Quelle: Astrid Köhler

Die Krauss-Maffei Extrusion GmbH stellt derzeit noch in Hannover und künftig in Laatzen Extruder, also Maschinen zum Formen Kunststoffen, und Anlagen zur Verarbeitung von Kautschuk und Kunststoffen her. Der Anwendungsbereich ist weit gefächert: von der Herstellung von Blutbeuteln und Kanülen für die Medizintechnik über Weißware, Folien und Kisten bis zum Joghurtdeckel. Die mitunter 70 Meter langen sowie zehn mal 15 Meter breiten und hohen Anlagen werden in Hannover entwickelt und bei den Kunden in aller Welt aufgebaut.

Thewes : „Mit Krauss-Maffei Wehrtechnik haben wir nichts zu tun“

Die Krauss-Maffei-Gruppe mit ihren weltweit 60 Standorten geht auf den Industriepionier Josef Anton von Maffei (1790 bis 1870) sowie Georg von Krauss (1826 bis 1906) zurück, erläuterte Dieter Thewes, einer der Geschäftsführer. Vielen verbinden mit den Namen auch Militärtechnik und die Herstellung von Leopard-Panzern. Die Rüstungssparte wurde jedoch vor mehr als zwei Jahrzehnten abgespalten. „Mit Krauss-Maffei Wehrtechnik haben wir nichts zu tun“, betonte Thewes.

Geschäftsführer Dieter Thewes von der Krauss-Maffei Extrusion GmbH (oben, von links) sowie Projektleiter Eberhard Kortmann stellen das künftige auch in Rethen ansässige Maschinenbauunternehmen im Ortsrat Rethen vor. Quelle: Astrid Köhler

Das Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in München ist seit 2016 im Besitz der Chem-China-Gruppe, dem größten Chemie-Unternehmen Chinas, und an der Börse von Shanghai gelistet. Fast die Hälfte des Konzernumsatzes von zuletzt 1,34 Milliarden Euro (Stand 2018) würde in Europa erwirtschaftet, so Thewes, ein Großteil davon wiederum in Westeuropa. Künftig taucht auch Laatzen als Produktionsstandort auf.

Übergabe ist für September 2022 geplant

„Wir hoffen, dass wir im September 2022 die Gebäude übergeben bekommen“, erklärte Projektleiter Eberhard Kortmann am Montag. Zwei Monate früher, solle in Absprache mit dem Gewerbeparkentwickler VGP idealerweise schon mit dem Aufbau der Maschinen und Anlagen begonnen werden.

Wie es um die Nachhaltigkeit bestimmt sei und ob der mächtige Gebäuderiegel begrünt werde, wollte die Rethenerin Katrin Benke in Laatzens erster virtuellen Ortsratssitzung wissen. Auf dem Dach werde eine Photovoltaikanlage errichtet, um Strom für den Eigenbedarf zu produzieren, teilte Projektleiter Kortmann mit. Die Gebäude selbst – Hallen, Büros und Kompetenzzentrum – werden zwar nicht begrünt, wohl aber das Gelände, so wie es in der Baugenehmigung festgelegt sei.

Unternehmen bildet aus und will Mitarbeiterzahl erhöhen

„Das Innovationscenter soll Maßstäbe setzten für unsere Kunden und mehr Arbeitsplätze generieren als wir heute mit unseren 600 Mitarbeitern haben“, sagte Projektleiter Kortmann. Ziel ist es, mittelfristig 750 Menschen am neuen Standort zu beschäftigen, wobei Krauss-Maffei wie viele auf die eigene Ausbildung setzt. „Im Moment haben wir 30 Auszubildende“, sagte Thewes. „Wir übernehmen alle und werden im Sommer neue einstellen.“

Von Astrid Köhler