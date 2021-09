Rethen

Wird die Straße Zum Holzfeld künftig zur Rennstrecke? Ortsrat und Anwohner befürchten genau dies, wenn demnächst die Aufpflasterungen und eine der Mittelinseln auf der Straße, die die Erich-Panitz-Straße mit dem Holzfeld in Rethen verbindet, zurückgebaut werden. Die bisherigen Vorschläge der Stadt, mit denen das Tempo gedrosselt werden soll, seien nicht geeignet, hieß es jetzt im Ortsrat Rethen.

Anlass für den Rückbau ist das Vorhaben, die Buslinie 346 und möglicherweise auch die Linie 390 über die Straße zu führen und damit das Holzfeld deutlich besser an den ÖPNV anzuschließen. Damit Gelenkbusse den Bereich passieren können, müssen die Aufpflasterungen weichen. Anwohner und Ortsrat hatten sich deshalb bereits im April dafür stark gemacht, Vorsorge gegen Raser zu treffen.

Stadt will Tempo mit Einengungen drosseln

Die jetzt präsentierten Vorschläge stoßen im Ortsrat jedoch auf Widerstand. Konkret plant die Stadtverwaltung, die Aufpflasterungen zu entfernen und die Verkehrsinsel an der sogenannten Rialtobrücke auf Höhe der Bruchriede zurückzubauen. Die nördliche Insel bliebe hingegen bestehen. Stattdessen sind drei einseitige Fahrbahnverengungen als „Nasen“ im Verlauf der Straße eingeplant: Eine auf Höhe der bisherigen Mittelinsel an der Brücke, eine weitere etwas nördlich und eine dritte kurz vor der Einmündung Peiner Straße/Erich-Panitz-Straße. „Wir meinen, einen erheblichen Teil der Rennstrecke, wenn es denn eine werden würde, entschärfen zu können“, sagte Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels. Auch soll in dem Bereich weiterhin Tempo 30 gelten.

Vor Ort stößt dies auf Kritik. Zuhörer Peter Passon etwa stört sich daran, dass die beiden nördlichen Einengungen bislang auf der gleichen, westlichen Seite geplant seien – also keine Autos bremsten, die aus Richtung Holzfeld kommen: „Wenn ich die Aufpflasterungen wegnehme und einseitig Fahrbahnverengungen vorsehe, ermögliche ich die Durchfahrt für Autos bis zur Peiner Straße“. Ähnliches befürchtet Rita Heitsch (SPD): „Wenn die Nase auf der linken Seite wäre, würde sie die Rennstrecke beruhigen“, sagte die Sozialdemokratin mit Blick auf die Einengung kurz vor der Peiner Straße.

Rückstau zur Peiner Straße befürchtet

Hannelore Flebbe (CDU) bemängelt, dass die erste Einengung nur 25 Meter von der Einmündung Peiner Straße/Erich-Panitz-Straße entfernt ist. „Wir haben da ein deutlich größeres Fahrzeugaufkommen – da kommen oft mehr als drei Autos gleichzeitig, die von der Peiner Straße zum Holzfeld abbiegen wollen“, sagt die Christdemokratin. „Sie bekommen den Rückstau nicht in den Griff“, befand auch Passon.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich wird der Abschnitt von vielen als Zufahrtstraße genutzt. Laut der jüngsten Fahrzeugzählung rollen dort 2900 Fahrzeuge täglich. Zum Vergleich: Auf der Hildesheimer Straße in Rethen sind es 5600.

Am Ende versprach Bau-Fachbereichsleiter Pagels, dass die Stadt den Abstand zwischen der ersten Einengung und der Peiner Straße noch einmal prüfen und gegebenenfalls einen neuen Vorschlag machen werde. Der Ortsrat behielt sich vor, per Antrag in die Planung einzugreifen, sollte der Vorschlag nicht ausreichen. Einig war man sich aber darin, dass die Voraussetzungen für den Busverkehr dort auf jeden Fall geschaffen werden sollen, wie Ortsbürgermeister Ernesto Nebot (SPD) betonte.

Von Johannes Dorndorf