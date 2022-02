Rethen

Was soll die Stadt mit der Doppelhaushälfte in Rethen machen, die sie im Oktober 2015 mit Blick auf die in großer Zahl eintreffenden Flüchtlinge gekauft hat? Geht es nach der Verwaltung, wird die stark sanierungsbedürftige und seit bald fünf Jahren leerstehende Immobilie mit drei separaten Wohneinheiten am Blumenweg 15 verkauft. Die Mehrheitsgruppe der SPD im Rat jedoch will die Wohneinheiten im Bestand halten und durch einen Neubau ersetzen. Die geschätzten Kosten von 1,2 Millionen sollen dafür im Haushalt eingestellt werden. Bei der nun erstmals öffentlichen Debatte im Wirtschaftsausschusses stieß dieser Plan auf Kritik.

Bisher wurde das Thema hinter verschlossenen Türen diskutiert. Wie aus dem aktuellen Antrag der SPD-Gruppe hervorgeht, war geplant, die Wohnhaushälfte instandzusetzen und zu vermieten. Im Zuge einer im Juli 2021 mit den Stimmen der Mehrheitsgruppe beschlossenen Wirtschaftlichkeitsberechnung stellte sich dann heraus, das dieses Vorhaben nicht umzusetzen ist. Alternativ sollte das Haus abgerissen und ein Neubau für sechs Mietwohnungen ausgeschrieben werden.

CDU und FDP folgen Argumenten der Verwaltung

Angesicht des Umfangs der aktuellen Bauprojekte habe die Stadt keine Kapazitäten für einen Hausbau, sagte dazu CDU-Ratsherr Nils Janisch, der den Antrag auch im Namen der FDP ablehnte. Dabei bezog er sich auf eine nichtöffentliche Stellungnahme der Verwaltung aus dem vergangenen Jahr. Ein externer Partner könne schneller neuen Wohnraum schaffen, und bei entsprechenden Vorgaben und Belegrechten sei auch eine „Durchmischung der Mieterschaft“ möglich, sagte Janisch. Ein gelungenes Beispiel sei der Neubau an der Senefelder Straße. Sollte die Stadt das Haus in Rethen verkaufen, würde sie nicht nur Einnahmen erzielen, die für die Haushaltskonsolidierung relevant seien, sondern auch noch künftige Wartungskosten sparen, argumentierte Janisch.

Lesen Sie auch Stadt Laatzen steigt in Sozialen Wohnungsbau ein

SPD-Ratsherr Michael Riedel wiederum wollte das nicht gelten lassen. Der freie Markt regele nicht alles, und er kenne kein Unternehmen, das nicht an Gewinnen interessiert sei, sagte er. Vielmehr müsse die Stadt eingreifen, damit bezahlbarer Wohnraum entstehen könne. Thomas Hoppe (CDU) entgegnete daraufhin: „Natürlich muss ein Unternehmen wirtschaftlich arbeiten.“ Gewinne könnten aber minimiert werden, und das Hausprojekt könne von einer Privatfirma sowohl schneller als auch günstiger realisiert werden.

Mehrheitsgruppe setzt auf Fördermittel und Mietpreisgrenze

Bei der Abstimmung im Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen setzte die SPD-Gruppe ihren Antrag schließlich mehrheitlich durch. Demnach werden nun Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt, wobei die Stadt die tatsächlichen Kosten nicht allein tragen soll. „Für den geplanten Neubau sollten alle öffentlichen Mittel beantragt und in Anspruch genommen werden, um die längst mögliche Belegrechtsbindung und die Mietpreisbegrenzung zu erreichen“, heißt es in dem von Riedel unterzeichneten Antrag der Gruppe SPD-Grünen-Linke.

Wie viel die Stadt seinerzeit für die Immobilie gezahlt hat, dazu gibt es keine offizielle Aussage. Stadtsprecherin Anke Weisbrich äußerte sich zu den Umständen des Erwerbs von Wohnungen, Häusern und anderer Liegenschaften seit 2015 wie folgt: „Der Kauf der Objekte erfolgte nicht nach Wirtschaftlichkeitsaspekten, sondern war der Verpflichtung der notwendigen Unterbringung von Geflüchteten geschuldet.“ Die Stadt habe relativ kurzfristig 30 Wohnungen kaufen oder anmieten müssen, um Menschen unterbringen zu können. Von diesen seien aktuell noch 14 zur Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten ausgewiesen. Die übrigen 16 seien privatrechtlich vermietet.

Immobilie steht seit fast fünf Jahren leer

In dem im Oktober 2015 erworbenen und ab dem folgenden Dezember genutzten Haus am Rethener Blumenweg seien in der Spitze 17 Menschen untergebracht gewesen, so die Sprecherin weiter. Das Gebäude wurde nur für knapp anderthalb Jahre genutzt. Aufgrund diverser Mängel, insbesondere im Bereich Elektrik und Sanitär, wurden die Bewohner schließlich auf andere Wohnungen im Stadtgebiet verteilt. Wegen der notwendigen Ertüchtigungen und dafür fehlenden Mittel steht das Haus seit Mai 2017 leer.

Rat entscheidet im März

Die Verwaltung hat angeregt, das gewünschte Wohnprojekt an einem anderen Standort als dem vorhandenen zu realisieren, da sich ein Mehrfamilienhaus aus ihrer Sicht nicht in das vorhandene Umfeld aus Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern einfügt. Die finale Entscheidung über die städtische Immobilie in Rethen soll der Rat in seiner nächsten Sitzung am 24. März treffen.

Von Astrid Köhler