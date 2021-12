Rethen

Eine Adventsaktion für Kinder organisiert der Verein „Rethen rockt“ derzeit mit Unterstützung des Laatzener Kaufland-Marktes. Jungen und Mädchen aus Rethen, deren Eltern die Kinder bis Donnerstag, 16. Dezember, per E-Mail an info@rethenrockt.de oder per Whatsapp oder SMS an die Nummer (0151) 12450151 anmelden, erhalten am späten Nachmittag des 23. Dezember ein kleines Vorab-Geschenk von den „Rethen-rockt-Helfern des Weihnachtsmannes“ überreicht. In der Anmeldung sind die vollen Namen, Adressen und das Alter der Kinder anzugeben.

„Damit wir dem Weihnachtsmann eine Freude machen können, würden wir uns freuen, wenn ihr uns im Tausch ein schönes Weihnachtsbild malen würdet“, sagt der Vorsitzende Holger ,Bullo’ Schreiber an Kinder gewandt. Das Bild sollte am Morgen des 23. Dezember wind- und wettersicher vor der eigenen Haustür abgelegt werden.

Helfer tauschen Bild gegen kleines Tütchen aus

„Irgendwann an diesem Tag kommen dann die kleinen Helfer und tauschen euer schönes Bild gegen ein kleines Tütchen aus.“ Wer wolle, könne seinen Namen auf das Bild schreiben. Die Bilder will der Verein auf seiner Internetseite rethenrockt.de veröffentlichen.

Mit der Aktion will „Rethen rockt“ Jungen und Mädchen aus Rethen in der Corona-Zeit eine kleine Freude bereiten.

Von Daniel Junker