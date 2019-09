Aus einer etwa 120 Quadratmeter großen Hangfläche in der Grasdorfer Kleingartensiedlung Auf der Lieth soll am Sonnabend, 14. September, ein vogelfreundliches Gefilde mit Beerensträuchern werden. Der Nabu Laatzen sucht 20 bis 30 Freiwillige, die an dem Tag ab 9 Uhr mit anpacken.