Rethen

Der geplante Hochbahnsteig an der Pattenser Straße in Rethen sorgt wegen der geplanten Sperrungen während der Bauphase für etliche Diskussionen. Aber auch nach der Fertigstellung wird es Veränderungen für Autofahrer geben – insbesondere für jene, die in der Pattenser Straße wohnen. Unter anderem ist ein Linksabbiegen auf die Hildesheimer Straße dann künftig nicht mehr möglich.

Die Änderung ist bei der Vorstellung der Pläne zwar am Rande mitgeteilt worden, vielen ist sie aber nicht klar: Der neue Mittelbahnsteig auf der Hildesheimer Straße wird genau auf Höhe der Einmündung Pattenser Straße platziert. Betroffen sind davon sowohl Anwohner des Wohngebiets an der Pattenser Straße als auch die Kunden des Netto-Markts. Wer von dort aus in Richtung Rethen fahren möchte, kann künftig nicht mehr direkt nach links auf die Hildesheimer Straße abbiegen. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung, also für Autofahrer aus Richtung Gradorf, die nicht in die Pattenser Straße abbiegen können.

Netto erhält Anschluss an neue Durchfahrtstraße

Insbesondere wegen des Netto-Markts haben die Planer deshalb eine andere Lösung ins Auge gefasst: Eng mit dem Bau des Bahnsteigs ist der Umbau der bisherigen Stadtbahn-Wendeschleife verbunden, die direkt an den Einzelhändler angrenzt. Die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) plant dort eine Park-and-Ride-Anlage mit Buswendeschleife und Durchstich zur Petermax-Müller-Straße. Ein Teil des Grundstücks wird dann dem Netto-Parkplatz zugeschlagen – samt neuer Zufahrt zum Netto-Gelände. Autofahrer können den Markt dann künftig von der neuen Durchfahrtstraße aus anfahren.

Für Anlieger der Pattenser Straße ist dies hingegen keine Lösung: „Der Netto-Parkplatz ist Privatgelände und keine öffentliche Straße“, heißt es bei der Infra. Sie hätten allerdings die Möglichkeit, nach rechts auf die Hildesheimer Straße einzubiegen und dann hinter dem Hochbahnsteig einen U-Turn zu machen. Nach Auskunft der Laatzener Stadtverwaltung als Straßenverkehrsbehörde soll dies dort tatsächlich erlaubt werden. Ob dies auch für die Gegenrichtung gilt, ist hingegen fraglich. Die Stadt prüft dies zwar noch, der geringere Radius und die relativ komplizierte Verkehrssituation sprechen allerdings dagegen. Eine alternative Route wäre die über die Erich-Panitz-Straße und die Peiner Straße.

Infra stellt am Dienstag neuen Bauablauf vor

Die neue Situation bringt aber auch für Autofahrer große Vorteile mit sich. Der geplante Durchstich zur Petermax-Müller-Straße und weiter zur Bernd-Rosemeyer-Straße verkürzt die Verbindung nach Laatzen-Mitte – und entlastet die Pattenser Straße.

Die bisherige Stadtbahn-Wendeschleife wird zur neuen Zufahrt zum Netto-Markt - samt Durchstich zur Petermax-Müller-Straße. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Infra hat unterdessen ihr Verkehrskonzept für die Bauphase modifiziert, nachdem sich viele über die langen Sperrzeiten auf der Hildesheimer Straße beklagt haben. Die Pläne sollen am Dienstag, 1. März, im Verkehrswendeausschuss der Stadt Laatzen vorgestellt werden. Thematisiert werden dann auch die beantragte neue Radwegeverbindung über die Sehlwiese zwischen Gleidingen und Rethen. Die Online-Sitzung beginnt um 18 Uhr, der Zugangslink ist vor Beginn auf www.laatzen.de einsehbar.

Von Johannes Dorndorf