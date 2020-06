Die Laatzener Kirchengemeinde St. Petri in Rethen bietet ab sofort zwei neue Gottesdienstformate an. Ab Freitag, 5. Juni, gibt es wöchentliche Freiluftandachten vor der Kirche. Zudem besucht Pastor Jens Wening Menschen zu Hause und hält sonntags bis zu drei Kurzgottesdienste in Gärten.