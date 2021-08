Rethen

Es ist alt, es ist rostig und sollte entsorgt werden. Dass das historische Lademaß am Rethener Bahnhof auf dem Schrottplatz landet, haben Rethener Bürger jetzt jedoch verhindert. „Das Lademaß ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als Rethen noch ein wichtiger Drehpunkt für den Güterverkehr war“, sagt Hans-Joachim Rauch, der mit dem „Arbeitskreis l(i)ebenswertes Rethen“ das alte Stahlgerippe wieder in Stand setzen will. Bis in die Siebzigerjahre war das torartige Gerüst auf dem Rangiergleis des Rethener Bahnhofs unverzichtbar. Jeden Tag sind zahlreiche Güterzüge hindurch gerollt.

Das Lademaß ist etwa fünf Meter hoch und 200 Kilo schwer. Quelle: Privat

„Das Lademaß war eine wichtige Sicherheitseinrichtung zur Kontrolle der Stückgut-Beladung auf offenen Güterwagen“, erklärt Rauch. Um zu testen, ob die Ladung nicht zu weit über die Waggons hinausragte, mussten diese vor ihrer Abfahrt in Rethen zunächst durch das Lademaß rollen. „Damals wurden viele große Bauteile für das noch junge Rethener Gewerbegebiet mit der Bahn geliefert“, sagt der Rethener. „Aber auch die dort ansässigen produzierenden Unternehmen verschickten ihre Produkte vor allem per Güterzug.“ Rauch schätzt, dass damals rund 100 Menschen am Rethener Güterbahnhof beschäftigt waren.

Bauhof liefert 200-Kilo-Gerüst frei Haus

Doch nach der Verlagerung des Güterverkehrs auf Container und Lastwagen wurde das Lademaß überflüssig. Es fing an zu rosten und wuchs mit Unkraut zu. Bis es im Juni diesen Jahres abgebaut wurde, nachdem die Deutsche Bahn die Lärmschutzwand am Bahnhof versetzt hat. Auf dem nicht mehr genutzten und zugewucherten Rangiergleis, auf dem das Lademaß jahrzehntelang stand, wird zur Zeit der neue Park-and-Ride-Parkplatz gebaut. „Wir haben die Stadt, der das Grundstück dort gehört, gefragt, ob wir das Lademaß wieder herrichten können“, berichtet Rauch. Mit Erfolg. Die Stadt sei begeistert gewesen und hat dem Arbeitskreis das etwa 200 Kilo schwere und fünf Meter hohe Stahlgerippe sogar frei Haus geliefert.

Auch der Ortsrat und Ortsbürgermeister Ernesto Nebot unterstützen das Vorhaben. Als gelernter Maschinenschlosser legt Nebot sogar selbst mit Hand an. Gemeinsam mit Rauch, der ebenfalls eine Ausbildung als Maschinenschlosser absolviert hat und bis zu seiner Pensionierung bei der Berufsfeuerwehr Hannover arbeitete, hat er das Lademaß auf dem Betriebshof der Stadt Laatzen, wo es zwischengelagert wurde, in drei Teile zerlegt. Anschließend brachte der Bauhof es mit einem Kran in die Dißmerscheune an die Thiestraße nach Rethen, wo acht Helfer es in die große Scheune schleppten. Dort will der Arbeitskreis das Lademaß jetzt zunächst auseinander bauen.

Für die Versetzung der Lärmschutz näher zu den Bahngleisen wurde das Lademaß im Juni abgebaut. Quelle: Privat

Arbeitskreis hofft auf Spenden

Doch damit fängt die eigentliche Herausforderung erst an. „Es ist alles so stark verrostet, dass wir die Schrauben nicht lösen können“, berichtet Rauch. Auch die Behandlung mit Rostlöser habe keinen Erfolg gezeigt. Nun sollen die Schrauben abgetrennt und durch neue ersetzt werden. Außerdem sind laut Rauch zwei Teile stark verbogen und müssen gerichtet werden. Links unten fehlt zusätzlich ein Fuß.

„Beim Abbau hat das beauftragte Unternehmen das in Zement gegossene Lademaß nicht richtig hinausbekommen und einen Fuß einfach abgetrennt“, berichtet Rauch. Daher will der Arbeitskreis das Maß zunächst in eine Schlosserei geben, die es richten, einen neuen Fuß anbringen und das Lademaß sandstrahlen soll. Anschließend wollen die Rethener das Gerüst wieder zusammenbauen und in der Originalfarbe, RAL-Zinkgelb 1008, streichen. Die Kosten für die Schlosserei hofft der Arbeitskreis durch Spenden und Sponsoring zu decken.

Etwa 50 Jahre lang stand das Lademaß ungenutzt am alten Rangiergleis am Rethener Bahnhof. Quelle: Johannes Dorndorf

Lademaß soll noch dieses Jahr fertig werden

Rauch hofft, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Danach soll das Lademaß wieder am Rethener Bahnhof aufgestellt werden. „Wenn es fertig ist, könnte es über dem neuen Fußgängerzugang vom Park-and-Ride-Parkplatz zum Bahnsteig oder als Einfahrtor für die auf den Parkplatz fahrenden Autos aufgestellt werden“, sagt der pensionierte Berufsfeuerwehrmann. Mit einer Hinweistafel solle es dann an die Zeit erinnern, als der Bahnhof Rethen noch ein wichtiger Güterumschlagplatz war.

Wer das Vorhaben unterstützen will, kann sich bei Hans-Joachim Rauch unter der Telefonnummer (05102) 4123 oder per E-Mail an achim.rauch@freenet.de melden.

Von Stephanie Zerm