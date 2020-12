Rethen

Den Corona-Restriktionen fallen auch in der Adventszeit Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen zum Opfer. Vereine und einige Unternehmen in Rethen bieten nun eine Alternative im Internet an. Seit Dienstag können Interessierte an jedem Tag bis Heiligabend per Mausklick ein neues Türchen öffnen, hinter dem eine Rethener Institution ihren Beitrag versteckt.

Initiiert hat die Aktion der Verein Rethen Rockt, auf dessen Internetseite der Adventskalender hinterlegt ist. „Da wir aufgrund des Coronavirus keine Festivitäten in Rethen hatten und uns daher kaum der Öffentlichkeit präsentieren konnten, haben wir jetzt gemeinsam diesen Weg gewählt, um unseren Mitgliedern und Unterstützern noch einmal Danke zu sagen“, sagt Bullo Schreiber, Vorsitzender von Rethen Rockt. Schließlich hielten die Mitglieder den Vereinen trotz ausbleibender Angebote weiterhin die Treue.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

An jedem Tag ein neues Türchen

Den Auftakt machten am Dienstag die Initiatoren selbst. Rethen-Rockt-Vizevorsitzender Jörg Janicki erläutert darin, was der Verein in diesem „wirklich seltsamen Jahr“ auf die Beine gestellt hat – von der Corona-Einkaufshilfe bis zur Fahrradüberprüfung –, dass der Verein allen Rethenern ein „supertolles und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch“ wünscht und nebenbei auch, warum er neuerdings Vollbart trägt.

Mit dabei sind etliche Rethener Vereine – vom TSV und FC über den Musikverein bis zur AWO, dem DRK und SoVD, der St.-Petri-Kirchengemeinde, der freiwilligen Feuerwehr und vier Unternehmern, die sich zuletzt in Rethen besonders engagiert haben.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf