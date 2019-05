Rettungswesten an Kirchen erinnern an Leid von Flüchtlingen

Laatzen Laatzen - Rettungswesten an Kirchen erinnern an Leid von Flüchtlingen Mit einer Andacht und dem Hissen einer Rettungsweste haben Laatzener Kirchenvertreter und Bürger am Freitag in Rethen dem massenhaften Sterben von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gedacht und die Forderung des Aktionsbündnisses Seebrücke unterstützt. Um 15.12 Uhr läuteten stadtweit die Glocken.

"Das Mittelmeer ist ein Massengrab": Der Rethener Pastor Jens Wening (Bildmitte) erinnert bei der Rettungswesten-Aktion am Freitag vor der St.-Petri-Kirche an Tausende Menschen, die in den letzten Jahren bei ihrer Flucht auf See gestorben sind. Quelle: Astrid Köhler