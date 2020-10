Laatzen-Mitte

Milchtüte, Tomaten oder Kekspackung aus dem Regal nehmen, Barcode direkt einscannen und am Ende nur noch kurz den Gesamtbetrag mit wenigen Tastendrücken am SB-Terminal mit Bargeld, Karte oder Paypal-Konto bezahlen: Der Supermarkt im Laatzener Leine-Center ist der erste von 316 Rewe-Märkten in Niedersachsen, bei dem Kunden ihre Einkäufe ab sofort mit dem Smartphone oder bereitgestellten Handscannern erledigen können. Das Ein- und Auspacken der Waren an der Kasse entfällt, was den Bezahlvorgang beschleunigt. Das Unternehmen spricht von einem neuen Einkaufserlebnis für die Kunden.

„Wir wollen mit der Technik mitgehen, und ich bin für Neuerungen offen“, sagt Marktmanager Michael Langner. Was es in anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Großbritannien und Skandinavien schon länger gibt, ist nun auch in Deutschland auf dem Vormarsch: kontaktloses und selbstständiges Einkaufen. Beim Erfassen der Ware haben die Kunden die Wahl: Sie können die nötige App auf ihr Smartphone laden und die Handykamera nutzen oder aber einen der im Laden bereitgestellten Handscanner benutzen.

Seit Montag bietet der Rewe-Markt im Laatzener Leine-Center als erster von niedersachsenweit 316 Rewe-Märkten das neue System „Scan and Go" an.

Danach geht alles ganz einfach: das Gerät auf den 13-stelligen Strichcode ausrichten, Knopf drücken – schon wird die Ware im Display angezeigt. Bei losen Waren wie Brötchen ist der Barcode am Regal auszuwählen, und in der Obst- und Gemüseabteilung das Gewicht von der Waage einzulesen. Wie beim Interneteinkauf kann die Anzahl erhöht oder ein Produkt auch wieder komplett aus dem virtuellen Korb gelöscht werden.

Die Nutzung der Geräte sei selbsterklärend, sagt Langner, der seit Montag schon mehrere Kunden beim „Scan and Go“-Einkauf begleitet hat und von deren großen Zufriedenheit berichtet. An diesem Freitagmorgen ist von den 42 verfügbaren Geräten zwar nur eines im Einsatz, doch der Eindruck täusche, so der Marktmanager. Tatsächlich haben schon mehr als 100 Kunden das neue System ausprobiert. Der wöchentliche Durchschnittswert in Hamburger und Kieler Rewe-Märkten, wo es „Scan and Go“ schon länger gibt, wurde in Laatzen bereits übertroffen.

Großer Kundendurchlauf

Der große Kundendurchlauf und die mit mehr als 60 Beschäftigten hohe Mitarbeiterzahl sei mit entscheidend dafür, dass der Laatzener Rewe-Markt für die Premiere in Niedersachsen ausgewählt worden sei, so Langner. Allwöchentlich kauften dort rund 20.000 Kunden ein, darunter viele junge und im Umgang mit dem Smartphone geübte Menschen.

Fakt ist: Wer den neuen Service nutzen will, braucht ein Paypal-Konto und eine Payback-Karte. Ansonsten lassen sich die Geräte nicht entsperren oder die Smartphone-App starten. In Laatzen ist dies offenbar kein Problem. „Wir haben einen hohen Anteil an Payback-Kunden“, sagt Langner.

Stichprobenhafte Kontrollen

Zwar haben Untersuchungen gezeigt, dass mit alternativen Bezahlsystemen wie dem Selbstscannen auch die Zahl der Diebstähle zunehmen kann. Doch das bereitet Langner keine Sorgen, zumal es stichprobenhafte Kontrollen gibt. Dem haben die Nutzer in den AGB zugestimmt.

Erst 2018 wurden im Rewe-Markt zwei der bisher acht Kassen samt Warenbänder abgebaut und an ihrer Stelle vier SB-Terminals errichtet. Gerade Kunden mit kleineren Einkäufen und Jüngere nutzten den Bereich, erzählt der stellvertretende Marktleiter Marius Heine. Immer häufiger trauten sich aber auch ältere Kunden heran.

Sorge um Arbeitsplätze? „Ich brauche jeden Mitarbeiter“

Die Sorge, dass mit „Scan and Go“ Arbeitsplätze verloren gehen könnten, hält der Marktmanager für unberechtigt. „Ich brauche jeden Mitarbeiter“, betont Langner. Die Art der Arbeit könne sich zwar verändern, aber es sei genug zu tun.

Die Kundenmeinungen zu dem Angebot sind an diesem Tag durchaus geteilt. Er habe aus Datenschutzgründen kein Interesse daran, sagt Rewe-Kunde Gerhard Freudenberger: „Ich versuche, SB-Kassen zu meiden, und gehe lieber zu Menschen, solange die noch an der Kasse sitzen.“ Sehr offen für das neue System zeigt sich hingegen die 25-jährige Sandra Pflugradt. Sie kenne das SB-Einkaufen aus dem Ausland und wünsche sich mehr Angebote dieser Art.

