Eine modernere Einrichtung, eine neue Kühlung, LED-Beleuchtung und ein Abholtresen für Online-Einkäufer: Geschäftsführer Bastian Schütt lässt den Rewe-Markt am Schubertweg in Laatzen-Mitte umfassend modernisieren. Seit Freitag ist das Geschäft geschlossen, am 6. August soll es wieder eröffnen.