Gleidingen

Anwohner der Ringstraße, der Maschstraße sowie der Straßen Im Winkel und Am Hang wundern sich über die weißen Parkplatzmarkierungen, die die Stadt an mehreren Stellen hat aufbringen lassen. Das Quartier soll in Kürze zum verkehrsberuhigten Bereich werden. „Durch die Anordnung wird für den Bereich eine einheitliche Regelung getroffen“, teilt Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Die Verwaltung verspricht sich davon, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch die Spielstraßenregelung zu erhöhen. „Zusätzlich ist eine freie Fahrt für Einsatzfahrzeuge und die Abfallentsorgung gewährleistet“, ergänzt Brinkmann. Bisher seien diese durch diffus geparkte Autos mitunter behindert worden.

Parken außerhalb der Flächen ist verboten

Die Stadt habe die Parkflächen an allen Stellen eingerichtet, an denen „ausreichend Platz vorhanden ist und keine Ausfahrt von Grundstücken eingeschränkt wird“, erläutert der Stadtsprecher. Insgesamt stünden Stellflächen für etwa 18 Fahrzeuge zu Verfügung. Das Parken außerhalb der Flächen ist künftig verboten. „Die Markierung erfolgte bewusst vor der Aufstellung der Verkehrszeichen.“ Nach dem Aufstellen der Schilder wäre sonst das Parken am Straßenrand im kompletten Quartier nicht mehr möglich gewesen. Wann die Spielstraßenschilder aufgestellt werden, sei noch unklar.

Zur Galerie Die Stadt Laatzen will eine verkehrsberuhigte Zone im Bereich um die Ringstraße in Gleidingen einrichten. Vor einigen Tagen wurden dort bereits die Parkflächen aufgezeichnet.

Bei manchen Anwohnern stößt die Umsetzung auf Kritik. „Hat die Stadt zu viel Geld?“, fragt Heinz-Joachim Eggert. „Als Anlieger habe ich an der markierten Stelle in den letzten 50 Jahren kein Auto parken sehen“, sagt der Gleidinger, der an der Straße Im Winkel wohnt. „Alle mitdenkenden Autofahrer parken seit Jahren auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite, was jetzt allerdings nicht mehr möglich ist. Das mutet wie ein Schildbürgerstreich an.“

„Kinder werden zusätzlich gefährdet“

Auch Dieter Mahler ist auf die neuen Markierungen nicht gut zu sprechen. Er ärgert sich insbesondere über die Fläche, die von der Ritterstraße aus kommend im vorderen Bereich der Ringstraße auf der rechten Seite eingerichtet wurde. Da die Straße dort schmal und kurvig verläuft, werde der Blick durch geparkte Autos zusätzlich versperrt. Bei der Bürgersprechstunde im Ortsrat Gleidingen habe er vor einiger Zeit angeregt, dort ein absolutes Halteverbot einzurichten. „Nun ist das Gegenteil davon passiert.“

Insbesondere Kinder und Menschen mit Behinderungen würden jetzt durch entgegenkommende Fahrzeuge zusätzlich gefährdet – zumal es in der Ringstraße keinen Fußweg gibt, auf den Passanten ausweichen können. Mahler, der sich auch im Seniorenbeirat engagiert, sei zum Beispiel auf einen E-Scooter angewiesen. Wegen der niedrigen Sitzposition könne er die Straße hinter den abgestellten Fahrzeugen nicht mehr einsehen.

Dieter Mahler kritisiert, dass er die Straße hinter den abgestellten Fahrzeugen nicht mehr einsehen könne. Quelle: Daniel Junker

Sicherheit mit Parkmöglichkeiten verknüpft

Im Rathaus ist man hingegen der Auffassung, dass es für Passanten künftig weniger gefährlich wird. „Da dort nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf und Fußgänger bevorrechtigt sind, ist davon auszugehen, dass der gesamte Bereich für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer wird“, sagt Brinkmann. Wegen der Behinderung von Einsatz- und Müllfahrzeugen habe der Ortsrat bereits mehrmals über das Thema diskutiert. „Wir sind davon überzeugt, eine anwohnerfreundliche Lösung gefunden zu haben“, betont Brinkmann. „Wir haben den Sicherheitsaspekt mit der Möglichkeit verknüpft, dort weiterhin parken zu können.“

Mahler und Eggert stören sich hingegen daran, dass die Anlieger vorab nicht informiert wurden. „Wo bleibt die viel gewünschte Bürgerbeteiligung?“, fragt Eggert. Laut Brinkmann sei der Ortsrat im September mündlich über die Pläne informiert worden.

Von Daniel Junker