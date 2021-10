Trotz Kritik: Rot-Grün beschließt Baugebiet am Gleidinger Erdbeerhof

Laatzen - Trotz Kritik: Rot-Grün beschließt Baugebiet am Gleidinger Erdbeerhof

Laatzen - Trotz Kritik: Rot-Grün beschließt Baugebiet am Gleidinger Erdbeerhof