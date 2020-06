Laatzen

Die Ratsgruppe SPD/Grüne/Linke spricht sich dafür aus, Verwarngelder für das widerrechtliche Wegwerfen von Zigarettenkippen und anderem Müll zu erheben. Die Ratsgruppe fordert die Stadtverwaltung dazu auf, dafür ein Konzept zu erarbeiten. Begleitet würde das Vorgehen von Maßnahmen, mit denen für das Problem sensibilisiert werden soll.

„ Zigarettenkippen verunreinigen in nicht unerheblicher Art und Weise Trinkwasser, da sie neben schädlichen Chemikalien auch die Kunststoffmikrofaser Zelluloseacetat enthalten, die sich in der Natur nur schwer und ausschließlich unter Austritt von toxischen Stoffen abbauen lässt“, argumentiert die Ratsgruppe. Andere Städte würden dagegen bereits besondere Bußgelder verhängen.

Anzeige

Stadtentwicklungsausschuss tagt am Montag

Der Antrag zählt zu einer Reihe von Themen, die der Stadtentwicklungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am Montag, 8. Juni, erörtert. Das Gremium kommt dann zum ersten Mal seit Beginn der Sitzungsunterbrechung wegen der Corona-Pandemie zusammen. Gesprochen wird dann auch über die Stellungnahme der Stadt Laatzen zum Nahverkehrskonzept der Region Hannover, über zwei Anfragen von SPD, Grünen und Linken zum Fahrradwegekonzept in Laatzen und zu ökologischen Aspekten in örtlichen Bauvorschriften sowie über den Bebauungsplan für die Grünflächen an der Ecke Oesselser Straße/B 6. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Vorschlag zur Einführung von Grünflächen- und Baumpatenschaften, die Planfeststellung für den neuen Südschnellweg und der Hochwasserschutz in Hemmingen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Sitzung ist öffentlich. Sie beginnt um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße 46.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf