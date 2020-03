Laatzen

Die rot-rot-grüne Ratsmehrheit reagiert auf die Lage der Flüchtlinge in den griechischen Aufnahmelagern. Die Gruppe SPD/Grüne/Linke/Faull/Scheibe unterstützt ausdrücklich eine Initiative zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Angestoßen hatten sie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und sechs weitere Oberbürgermeister. Die Initiative fordert, bis zu 500 Minderjährige unter 14 Jahren im Rahmen eines Sofortprogramms aufzunehmen.

„Es ist längst überfällig, die Bundesregierung muss handeln und unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufnehmen“, schreiben Regina Asendorf (Grüne), Jessica Kaußen (Linke) und Silke Rehmert ( SPD) in einer gemeinsamen Erklärung. Angesichts der nicht hinnehmbaren Zustände auf den griechischen Inseln müsse die Bundesregierung die rechtlichen Möglichkeiten für die Unterbringung schaffen. Die rot-rot-grüne Ratsmehrheit hatte bereits am 5. September beschlossen, die Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ zu unterstützen und Laatzen als sicheren Hafen zu deklarieren. Die 140 beteiligten Städte erklären sich damit bereit, Flüchtlinge in Not aufzunehmen.

Am Montag hatte der Koalitionsausschuss angekündigt, schutzbedürftige Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Deutschland solle dabei einen „angemessenen Anteil“ der rund 1000 bis 1500 Kinder auf den griechischen Inseln übernehmen.

Von Johannes Dorndorf