Laatzen

Die Fortsetzung des Mehrheitsbündnisses von SPD, Grünen und Linken im Rat steht kurz vor der Unterzeichnung: Am Mittwoch, 3. November, einen Tag vor der konstituierenden Ratssitzung, wollen sich Vertreter der drei Fraktionen im Stadthaus treffen, um die Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit per Unterschrift zu besiegeln. Dies gaben SPD und Grüne am Dienstag bekannt. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert auf Anfrage. Die Gespräche mit Grünen und Linken seien sehr konstruktiv verlaufen und von gegenseitigem Verständnis geprägt gewesen.

Auch die Grünen-Ortsverbandsvorsitzende Regina Asendorf geht optimistisch in die Zusammenarbeit der nächsten fünf Jahre: „Alle freuen sich auf eine konstruktive und frische Ratsarbeit.“ Die Grünen hatten sich am Montagabend bereits intern auf eine Fortsetzung des Bündnisses verständigt. „Die Koalitionsvereinbarungen, deren letzte Details noch bis kurz vor der online stattfindenden Ortsverbandsversammlung verhandelt worden waren, erhielten einhellige Zustimmung“, berichtet Asendorf.

Thomas Weber ist neuer Fraktionschef der Grünen

Bereits am Freitag habe sich die neu gebildete Grünen-Ratsfraktion auf die personelle Besetzung von Ausschüssen, Aufsichtsräten, Gremien und Führungspositionen geeinigt. Demnach soll Regina Asendorf – vorbehaltlich der Zustimmung des Rates – stellvertretende Bürgermeisterin werden, einen Sitz im wichtigen Verwaltungsausschuss und den Vorsitz im Ausschuss Verkehrswende erhalten. Thomas Weber tritt die Nachfolge von Mathias Krüger als Fraktionsvorsitzender an, Mona Hosseini übernimmt seine Stellvertretung.

Auf Ortsratsebene streben die Fraktionsvorsitzenden Andrea Melletat in Rethen ein Bündnis mit der SPD und Klaus Rathjen für den Ortsrat Laatzen eine rot-grün-rote Gruppenbildung an.

Auch bei der SPD ist eine wichtige Personalie geklärt. Für die SPD soll Ernesto Nebot seine Arbeit als stellvertretender Bürgermeister fortsetzen können, erläutert die Fraktionsvorsitzende Silke Rehmert.

Von Johannes Dorndorf