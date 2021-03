Grasdorf

Die Grundschule Grasdorf hat am Donnerstag eine Spende im Wert von 4377 Euro vom Rotary-Club Calenberg-Pattensen erhalten. Der Club möchte damit insbesondere Kinder unterstützen, die Deutsch als Zweitsprache erlernen: Für 600 Euro hat die Schule sogenanntes Tiptoi-Material angeschafft. Dazu gehören Bücher, Spiele und elektronische Stifte mit eingebautem Lautsprecher. Das Material soll die Jungen und Mädchen dazu bewegen, selbstständig zu lernen und die deutsche Sprache spielerisch zu verstehen und anzuwenden.

„Von den 138 Kindern, die in unserer Schule unterrichtet werden, sprechen acht so schlecht Deutsch, dass sie im normalen Unterricht große Schwierigkeiten haben“, berichtet Schulleiterin Claudia Weber. Diese Schülerinnen und Schüler bekämen über die Leine-VHS eine zusätzliche Sprachförderung, die über den regulären Unterricht hinausgeht. Mitunter lernen sie auch in Kleingruppen parallel zum Deutschunterricht.

Weitere 24 Kinder hätten einen Förderbedarf in Deutsch. Die neuen Lernmaterialien sollen ihnen beim Spracherwerb helfen, können aber auch von den anderen Kindern genutzt werden. „Sie werden in den Klassenräumen in die Leseecken integriert.“

Neue Laptops für das Homeschooling

Den weitaus größere Posten der Spende bilden drei Apple-Laptops, die bereits im Unterricht in den dritten und vierten Klassen eingesetzt werden. Die Lehrkräfte nutzen die Computer für den Homeschooling-Unterricht. Derzeit seien noch immer 29 Jungen und Mädchen dauerhaft zu Hause, berichtet Lehrerin Sandra Steinort. „Wir arbeiten weiterhin viel mit Videokonferenzen, manchmal holen wir die Kinder damit sogar direkt in den Unterricht.“ Zudem seien die Apple-MacBooks, für die der Rotary-Club auch passende Software-Lizenzen spendiert hat, mit sogenannten Visualisierern kompatibel. Damit können Unterrichtsmaterialien und auch Videos auf eine Leinwand projiziert werden. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir jetzt Rechner haben, mit denen das problemlos funktioniert“, sagt Steinort.

Die Lehrkräfte können mithilfe der Computer auch Lernmaterial, das sie zuvor zu Hause vorbereitet und über die Lernplattform iServ hochgeladen haben, direkt im Unterricht einsetzen. „Das Material steht sofort zur Verfügung, das ist für uns eine große Erleichterung“, sagt Steinort. Darüber hinaus könnten die Schülerinnen und Schüler die Rechner zur Recherche im Klassenraum einsetzen.

Bereits im November hatten sich Rolf Schwichtenberg vom Rotary-Club und Schulleiterin Claudia Weber darüber ausgetauscht, welches Material von den Kindern und Pädagogen besonders benötigt wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Schule mit unserer Spende unterstützen können“, sagt Rotary-Club-Präsidentin Barbara Hartung. „Gerade in diesen besonderen Zeiten halten wir das für sehr wichtig.“

Von Daniel Junker