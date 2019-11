Grasdorf

Einen bunten und zugleich stimmungsvollen Martinsmarkt haben schätzungsweise 750 Besucher der Freien Martinsschule am Sonnabendnachmittag erlebt. Dazu zählten auch die rund 130 Schüler der Freien Waldorf-Förderschule, ihre Eltern und Lehrer.

Das Traditionsfest im Haus am Südtor wurde im großen Theatersaal mit dem Martinsspiel der fünften Klasse eröffnet. Danach hatten die kleinen und großen Besucher ausgiebig die Gelegenheit, auf drei Ebenen im Haus über den Basar zu streifen und Neues kennenzulernen. Beim Kerzenziehen unter dem Dach drehten die Gäste im stimmungsvoll mit Kerzen beleuchteten Raum zu live gespielter Leiermusik und Gesang jeweils eine große Runde, um das Kerzenwachs für die nächste Auflage trocknen zu lassen.

Kinder arbeiten mit Hammer und Amboss

Wahlweise konnten sich die Kinder auch schminken lassen, Moosgärtlein gestalten und im Garten Ponyreiten. Mit dabei war auch der Eldagser Siegmund Kupka alias „Sigi, der Schmied“ mit seiner fahrenden Schmiede. Bei ihm konnten sich die Jungen und Mädchen mit Hammer und Amboss am Fertigen kleiner Metallschmuckteile beteiligen.

Zur Galerie Diese Adventsmarkt war wirklich abwechslungsreich: Die Besucher der Freien Martinsschule konnten am Sonnabend unter etlichen Angeboten aufwählen – von Schmiedearbeiten über Kerzenziehen bis zu Ponyreiten und Laternelaufen. Auch Mozarts Zauberflöte wurde aufgeführt.

Wer mit seinem Gewinn bei der Kreativtombola unzufrieden war, konnte am benachbarten Tauschtisch Passenderes mitnehmen – und danach bei Kaffee und Kakao, Kuchen und Waffeln überlegen, was für die anstehende Advents- und Weihnachtszeit noch an Dekorativem für daheim fehlt. Angeboten wurden an den zahlreichen Ständen Ton- und Bronzeplastiken, Gedrechseltes, Töpfer- und Filzarbeiten, Kerzen, Schmuck und Holzarbeiten, gefertigt von verschiedenen Werkstätten und Lebensgemeinschaften.

MeRz-Theater spielt und tanzt Mozarts „ Zauberflöte “

Appetit auf Süßes machte der Duft am Stand der beiden Lehrer Sandra Gerlach und Günter Raupach, die frisch gebrannte Mandeln anboten. Sehr beliebt war auch wieder die – kostenpflichtige – Aufführung des hannoverschen MeRz-Theaters im Saal: Rund 170 Zuschauer verfolgten die mit Mozart-Musik und Textbeiträgen unterlegte Inszenierung „Die Zauberflöte für Kinder und Erwachsene“ des Eurythmie-Tanz-Kleinkunst-Theaters.

„Wir haben in diesem Jahr 35 Aussteller“, sagte Tanja Schmidt-Lutz erfreut. Die Mutter zählt gemeinsam mit weiteren Eltern und Lehrern zum sechsköpfigen Organisationsteam, das den Martinsmarkt für die Erst- bis Zwölftklässler, ihre Eltern und Freunde vorbereitet hat.

Einnahmen kommen Schule zugute

„Die Einnahmen kommen wie in jedem Jahr schulischen Zwecken und damit den Kindern zugute, beispielsweise durch Anschaffungen für das Außengelände oder auch für die einzelnen Klassenkassen“, ergänzte die Lehrerin Marita Bartels. Zum Abschluss zogen die Besucher am Abend mit Laternen über das Gelände, musikalisch begleitet vom Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf