Laatzen-Mitte

Wer sich in Laatzens Stadtzentrum aufhält, muss künftig Maske tragen: Die Region Hannover hat am Montag angekündigt, dass ab Mittwoch eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten auch unter freiem Himmel gelten soll, in denen sich Menschen auf engem Raum begegnen – darunter Fußgängerzonen und Einkaufszentren. Bürgermeister Jürgen Köhne stellte am Montagabend klar, was dies für Laatzen bedeutet: „Das sind bei uns neben dem Einkaufszentrum auch die Räumlichkeiten davor und hinter“, sagte Köhne bei der Sitzung des Rates der Stadt.

Der Bereich werde sich von der Stadtbahnhaltestelle Laatzen-Zentrum bis zum Erich-Kästner-Schulzentrum erstrecken. Damit wären sowohl der Leineplatz als auch der Marktplatz davon betroffen. Wie die Grenzen genau gezogen werden und ob diese auch die Center-Parkplätze umfassen, sagte Köhne am Montag nicht. Andere Plätze in Laatzen seien von der Regelung nicht betroffen. „Das ist der einzige Bereich, der in unserer Stadt diese Merkmale trägt.“

Verfügung soll am Mittwoch in Kraft treten

Die Verfügung der Region soll am Mittwoch in Kraft treten. Als Beispiele für Bereiche, in denen die Regelung gelten kann, sind Fußgängerzonen, Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte, Ladengebiete, Einkaufszentren sowie Einkaufsstraßen und die dazugehörenden Parkplätze genannt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in Laatzen schon jetzt unter anderem im Leine-Center, in Geschäften sowie auf Wochenmärkten vorgeschrieben.

Von Johannes Dorndorf