Laatzen

In keiner Regionskommune ist der Anteil armer Kinder so hoch wie in Laatzen. Fast jedes dritte Kind wächst in einem Zuhause mit Grundsicherung und häufig erschwerten Lern- und Entwicklungsbedingungen auf. Mit den Ursachen und Folgen sowie Wegen, das Problem Kinderarmut auf kommunaler Ebene zu entschärfen, haben sich die Teilnehmer des Runden Tisches in Laatzen jüngst beschäftigt. Nach dem Vortrag von Fachreferentin Antje Richter-Kornweitz von der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen wurde unter anderem die schleppende Nutzung des Bildungs- und Teilhabeprogramms (BuT), die Idee für einen Markt der Möglichkeiten und das Netzwerk Präventionskette Niedersachsen diskutiert. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Wie wird Armut definiert?

Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Bei Singles sind dies aktuell 980 Euro, bei einer vierköpfigen Familie 2059 Euro. Experten zufolge ist Armut aber nicht nur eine Frage des Geldes sondern auch der fehlenden Teilhabe, die sich negativ auf den Bildungserfolg und die Lebenserwartung auswirkt. Dabei spielen der Gesundheitszustand sowie die soziale- und kulturellen Lage eine Rolle.

Die Fachreferentin und Programmleiterin Antje Richter-Kornweitz informiert beim Runden Tisch Kinderarmut in Laatzen über Ursachen und Folgen von Armut sowie das Programm Präventionskette Niedersachsen. Quelle: Astrid Köhler

Wie ist die Situation in Laatzen?

In der Stadt leben mehr als 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen unterhalb der Armutsgrenze. Am häufigsten betroffen sind Studien zufolge Kinder von Alleinerziehenden, in großen Familien sowie aus solchen mit Migrationshintergrund.

Reicht das Bildungs- und Teilhabeprogramm (BuT) nicht aus?

Das BuT bietet zwar finanzielle Unterstützung für Klassenfahrten, bei der Kita- und Schulspeisung, Hausaufgabenhilfe sowie beim Musik- und Sportunterricht. Gleichwohl wird es in Laatzen zu selten genutzt – wohl weil es nicht ausreichend bekannt ist. Sogenannte Einzelleistungen beantragten zuletzt nur knapp 21 Prozent der Berechtigten (Stand 2017). Dieser Wert lag noch unterhalb des Regionsschnitts von rund 22 Prozent.

Welche Möglichkeiten gibt es, armen Familien zu helfen?

Die Aufklärung in Beratungsstellen, bei der Kinder- und Jugendhilfe sowie an Kitas und Schulen soll noch einmal verstärkt werden. Geplant sind in puncto BuT auch gezielte Ansprachen von Schulleitern, Lehrkräften und anderen Multiplikatoren, wie sie unter anderem die Leine-VHS schon anbietet.

Gibt es noch weitere Ideen für Laatzen?

Um die Teilhabe zu stärken und deutlich zu machen, welche Vereins- und Bildungsangebote es in der Stadt schon gibt und wer sich engagiert, schlagen Teilnehmer des Runden Tisches ein Markt der Möglichkeiten in den Schulen oder dem Leine-Center vor. Zudem sollen kurzfristig Ehrenamtliche geschult werden, die bei den Anträgen für die diesjährige Weihnachtshilfe unterstützen.

Stadt will 2020 Netzwerk beitreten

Was hat es mit dem Netzwerk Präventionskette auf sich?

Die Stadt Laatzen will 2020 dem Netzwerk Präventionskette Niedersachsen anschließen, um noch gezielter von den Erfahrungen anderer Städte beim Kampf gegen Armut zu profitieren. 17 Kommunen nehmen bereits mit 19 Vorhaben daran teil und entwickeln über jeweils drei Jahre Strategien zur Förderung von Kindern. Dabei sollen auch Methoden ausgelotet werden, wie Zielgruppen besser erreicht und einbezogen werden können, zum Beispiel mit Dolmetschern. Letztere werden auch für Elterngesprächen in den Bildungseinrichtungen dringend benötigt.

Was läuft schon gut in der Stadt?

Beim frühkindlichen Betreuungsangebot, das als Schlüssel für den Spracherwerb und bessere Bildungschancen gilt, hat Laatzen seit Jahren eine Vorreiterrolle. Für das sogenannte Laatzener Modell setzt die Stadt seit vielen Jahren auf eine dritte Betreuungskraft und Sprachförderung. Der Anteil der in Kitas betreuten Drei- bis Sechsjährigen liegt bei annähernd 100 Prozent.

Expertin: „Bei Eltern ansetzen und sie nicht allein lassen“

Was rät die Expertin?

Wenn Menschen, zumal Eltern, mit existenziellen Problemen zu kämpfen haben – Geldsorgen, Krankheiten, Wohnsituationen und anders – wirkt sich dies auf sie selbst, ihr Umfeld und im besonderen Maße die Kinder aus. „Man muss bei den Eltern ansetzen und darf sie nicht allein lassen“, sagt die approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Richter-Kornweitz, die zu höherer Sensibilität aufruft. Zudem seien Gesetzesänderungen auf Bundesebene nötig. „Wenn Jugendliche aus Armut herauskommen wollen, sich einen Job suchen und dann ein Großteil ihres Lohnes mit dem SGB-II-Leistungen verrechnet wird, ist das nicht das richtige Signal.“

Wer gehört zum Runden Tisch?

Initiiert wurde der Runde Tisch 2018 von den Laatzener Grünen nach einem Zeitungsbericht über Diakonieangebote und die steigende Armutszahlen in Laatzen. Daraufhin beschloss der Rat im Dezember einen Runden Tisch in der Stadt einzuberufen. Seit Jahresbeginn hat die offene Gruppe dreimal getagt – zumeist mit externen Referenten. Zu den Teilnehmern gehörten zuletzt Vertreter der Stadt – aus dem Sozialbereich und Jugendamt – sowie von Parteien, Kita- und anderen Bildungsinstitutionen.

Wie geht es weiter?

Das nächste quartalsmäßige Treffen der Gruppe soll Anfang Dezember im Stadthaus sein. Geplant ist, den Beirat und das Netzwerk Kinderarmut aus Braunschweig zum Bericht einzuladen.

Lesen Sie auch

Jedes dritte Kind in Laatzen ist arm

Jeder dritte Laatzener Schüler ist leistungsberechtigt

Grüne wollen Kinderarmut zum Stadtgespräch machen

Diakonieverband sieht steigenden Beratungsbedarf

Von Astrid Köhler