Laatzen

Ob es um die CDU ging, FDP, Grüne oder um die eigene Partei: So viele Seitenhiebe wurden beim politischen Aschermittwoch der Laatzener SPD schon lange nicht mehr ausgeteilt. Das lag sicherlich am beginnenden Wahlkampf, teils am Gastredner Lothar Binding, vielleicht aber auch an der Form der Veranstaltung, die in ihrer 39. Auflage erstmals als Videokonferenz ausgetragen wurde.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder mal so lange Haare bekommen kann – und das ohne Gegenmittel wie Christian Linder“, ätzte der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch in die Runde der geschätzt deutlich über 100 Teilnehmer am Mittwochabend. Wie viele genau, ist unbekannt – schließlich saßen einige mehrfach vor dem Rechner. Offiziell wurden laut Organisationsteam 66 Zugänge im Konferenzsystem Zoom und 29 auf Youtube gezählt – die Teilnehmerzahl dürfte demnach in Summe ähnlich hoch gewesen sein wie in den vergangenen Jahren.

Auch Laatzens Bundestagsabgeordneter Matthias Miersch ist beim digitalen Aschermittwoch mit dabei. Quelle: Screenshot

Miersch warb dafür, bei der SPD-Urwahl für ihn als Kandidaten zu stimmen („Gebt mir ein bisschen Rückenwind“) und konnte sich seinen traditionellen Seitenhieb auf Laatzens Grünen-Urgestein und Vermieter Gerd Apportin nicht verkneifen. „Mit Einfamilienhäusern geben sich Grüne in Laatzen nicht mehr ab – du brauchst schon ein Mehrfamilienhaus“, sagte er vor dem Hintergrund der aktuellen Grünen-Debatte um Einschränkungen beim Bau von Einfamilienhäusern.

Jagau: „Ich bin ein Auslaufmodell“

Regionspräsident Hauke Jagau hieb – genau wie Miersch – auf den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ein. „Der Typ hat null Mandat, für die SPD in dieser Form zu sprechen. Aber so ein Betroffenheitsgefäß vor sich zu haben, kommt besser an, als wenn man Perspektiven entwickelt“, sagte er im Hinblick auf die Medienpräsenz Lauterbachs. Zugleich verteidigte Jagau die zentrale Impfkampagne der Region auf dem Messegelände – und warb für SPD-Kandidat Steffen Krach als Nachfolger („Steffen ist die Zukunft, und ich bin das Auslaufmodell“).

Krach selbst hieb unter anderem auf die Bundespolitiker von CDU und CSU ein – von der Agrarministerin („Mir ist keine tolle Idee von Julia Klöckner aus den letzten vier Jahren bekannt“) bis zu Jens Spahn: „Im letzten Februar hat er noch dazu aufgerufen, dass alle in NRW schön Karneval feiern sollen. Die Pandemie war schon vor der Haustür, die Virologen haben alle schon gewarnt.“

Mokiert sich über die Arbeit der Stadtverwaltung: SPD-Bürgermeisterkandidat Kai Eggert. Quelle: Screenshot der Onlineübertragung der Laatzener SPD

Bürgermeisterkandidat Kai Eggert kritisierte die Arbeit der Stadtverwaltung, über die ihn viele Beschwerden erreichten. „Eine gute Stadtverwaltung ist so gut wie ein geregelter Stuhlgang: So lange er funktioniert, merkt man gar nichts“, sagte Eggert und mokierte sich über „ominöse Fußwegsperrungen“ und die Klimaschutzpläne von CDU-Bürgermeister Jürgen Köhne. „Und dann gibt es jetzt auch noch den Nachhaltigkeitsmessias, der mir jetzt schon leidtut, der in der Stadtverwaltung für den Umweltschutz sorgen soll.“

„Unterirdische Debatten“ in der großen Koalition

Der Bundestagsabgeordnete und Aschermittwochs-Hauptredner Lothar Binding – laut Miersch „der einzige Finanzpolitiker, den ich kenne, der gleichzeitig auch witzig sein kann“ – sprach unter anderem über die Ungleichverteilung von Einkommen. „Wer ist der größte Lügner im Land? Meine Antwort ist: der Durchschnitt. Er verschweigt die Armut und versteckt den Reichtum.“ Dies führe zu „unterirdischen Debatten“ in der großen Koalition – etwa über das Kurzarbeitergeld, das aus Bindings Sicht mit 60 Prozent zu niedrig sei.

Binding störte sich auch an der politischen Sprache anderer – etwa der von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „Söder hat zum Beispiel gesagt: Der Stresstest ist ein Stresstest für das Gesundheitssystem und ein Charaktertest für unsere Gesellschaft. Ich frage: Wenn eine Familie unter Stress gerät und den Druck nicht aushält, hat sie dann einen schlechten Charakter? Da fehlt, was man Empathie nennt.“

Neu war diesmal auch die rund halbstündige Fragerunde am Ende. Selbst auf die traditionellen Frikadellen und Heringe musste keiner verzichten – die SPD stellte Abholpakete bereit. Der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz zeigte sich beim Fazit begeistert: „Wir waren sehr zufrieden – ich war überrascht, wie gut das geklappt hat.“ Für das nächste Jahr hofft Zietz aber wieder auf eine Präsenzveranstaltung.

Von Johannes Dorndorf