Laatzen-Mitte

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Schulen und speziell die Grundschule Pestalozzistraße ausgewirkt? Was kann das Land zusätzlich zu seinem gemeinsam mit dem Bund aufgelegten Corona-Aufholprogramm unterstützend tun, und inwiefern sind Impfungen von Kindern Thema? Um Fragen wie diese ging es vergangene Woche bei dem Besuch der SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann in Laatzens größter Grundschule.

An der Pestalozzistraße lernten Kinder aus mehr als 20 Nationen, und es kämen bestimmte soziale Problemlagen zusammen, daher „lohnt ein Blick auf diese Schule“, sagte die SPD-Politikerin. In dem gut einstündigen Gespräch mit der Schulleitung informierte sie sich über die Arbeit der Schule, deren Gartenprojekt „Gemüseackerdemie“ sowie die allgemeine Stimmung.

Die Pandemie mit zwischenzeitlichem Lockdown, Distanzlernen und Ausfall zahlreicher Aktivitäten bis hin zur Absage von Klassenfahrten habe Spuren hinterlassen, betonte Schulleiter Axel Paulig: „Defizite sind bei den Kindern definitiv vorhanden.“ Zugleich hätten diese aber auch gelernt, mehr Rücksicht zu nehmen. Motivation für die Lehrkräfte sei es, den Kindern in schwierigen Zeiten ein gutes Lernen und Miteinander zu ermöglichen. Alle seien froh, sich wieder in der Schule begegnen zu können.

Der Konrektor der Grundschule Pestalozzistraße Jan Robert Ellrott (von links) und Schuleiter Axel Paulig haben die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann zum Gespräch empfangen. Quelle: Astrid Köhler

Bedeutend für Kinder seien auch Projekte abseits des normalen Lehrplans, etwa mit Theaterpädagogen. Diese ermöglichten eine andere und freiere Ansprache. Erst jüngst gastierte eine Gruppe in der Aula an der Pestalozzistraße. Finanziert wurde dies mit Geld aus dem von Bund und Land aufgelegten 222-Millionen-Euro-Programm „Startklar in die Zukunft“. Das ihr anteilig zustehende Geld habe die Schule direkt abrufen können, lobte Schulleiter Paulig. Er wünsche sich auch für andere, teils sehr bürokratisch gestaltete Programme eine ähnliche einfache Handhabung. Zudem bekräftigte die Schulleitung den Wunsch des Kollegiums nach Luftfiltern. Diese erhöhten das Sicherheitsgefühl, das gelte auch für kostenlose PCR-Tests für Lehrkräfte. Lesemann versprach, die Wünsche mit in den Landtag zu nehmen. Ausdrücklich lobte sie das engagierte Bemühen der Grundschule, die entstandenen Defizite aufzuarbeiten und die Empathie für die Kinder.

Schule erwägt Impfangebot an der Pestalozzistraße

„Schön, dass sich jemand aus der Politik interessiert, wie es in den Schulen vor Ort läuft“, sagte Rektor Paulig, der sich offen für weitere Besuche zeigte. Danach gefragt, inwiefern Impfungen von Kindern aktuell Thema sind, sagte er, die allermeisten angesprochenen Schülerinnen und Schüler hätten davon noch nichts gehört. Die Schule erwäge nun, ein eigenes Impfangebot an der Pestalozzistraße zu realisieren.

Von Astrid Köhler