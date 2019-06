Seit der Gründung am 1. Oktober 1919 gibt es die SPD in Laatzen. Ein Gewerkschafter gab den Anstoß. Am Sonnabend, 29. Juni, nun wollen die Sozialdemokraten ihr großes Jubiläum gebührend feiern. Beim Fest im Rethener Park wird sogar Ministerpräsident Stephan Weil erwartet.