Die Laatzener SPD wird erstmals mit einem parteilosen Kandidaten in die Bürgermeisterwahl ziehen. Die Mitglieder sprachen sich am Mittwochabend mehrheitlich für den Gleidinger Kai Eggert aus. Am Ende konnte der 44-Jährige 64 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen.

Zuvor hatte sich Eggert den Mitgliedern im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums vorgestellt und sich in einer Aussprache den Fragen deren gestellt. Er kündigte an, den sozialen Wohnungsbau forcieren und auf ökologische Themen und Nachhaltigkeit setzen zu wollen. Die Laatzener Verwaltung solle modernisiert werden. „Für mich wäre es die große Herausforderung, dass wir es hinbekommen, die Laatzener Verwaltung so aufzustellen, dass andere Kommunen sagen: Das sind die Vorreiter“, sagte der 44-Jährige.

Kai Eggert stellt sich den Mitgliedern im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrum vor. Quelle: Johannes Dorndorf

Manche Sozialdemokraten hatten im Vorfeld kritisiert, dass der Vorstand einen parteilosen Kandidaten vorgeschlagen hatte. Auf eine kritische Nachfrage hin erwiderte Eggert, diese könne für manche gerade ein Grund sein, wählen zu gehen. „Ich lehne mich weit aus dem Fenster: Wenn wir gemeinschaftlich den Weg gehen, können wir beim ersten Wahlgang das Rathaus zurückerobern. Da bin ich mir ziemlich sicher.“ Auch andere riefen zur Geschlossenheit auf: „Ich bitte Euch alle, diesen Kandidaten mit einem deutlichem Votum zu unterstützen“, warb etwa SPD-Mitglied Ottokar Schulz.

Fast zwei Drittel Zustimmung

Nach längerer Auszählung gab Marion Bode-Pletsch gegen 20.45 Uhr das Ergebnis bekannt: Demnach votierten 39 Anwesende für den Kandidaten, 19 dagegen, drei enthielten sich. Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 64 Prozent. „Ich finde, das ist ein relativ gutes Ergebnis dafür, dass er in vielen Teilen erst einmal unbekannt ist“, sagte Bode-Pletsch.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz (links) gratuliert Kai Eggert zur Wahl. Quelle: Johannes Dorndorf

Der frisch gewählte Kandidat bedankte sich und zeigte sich zuversichtlich: „Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam schaffen und allen anderen zeigen werden, dass das ein moderner, neuer Weg ist, der nicht nur für eine Wahlperiode gedacht ist“, rief er den Mitgliedern zu. Dass die größere Herausforderung noch bevorsteht, machte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz deutlich: „Die Ochsentour geht jetzt los.“

Von Johannes Dorndorf