Laatzen-Mitte

Die Laatzener SPD hält am Neubau des Rathauses wie geplant fest – entgegen der Auffassung ihres Bürgermeisterkandidaten Kai Eggert. „Wir stehen zu dem einstimmigen Ratsbeschluss. Außerdem haben wir Verträge, aus denen wir nicht rauskommen“, stellte der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Harald Zietz klar. Allerdings sei es denkbar, dass die bestehenden Pläne während der Gespräche noch geändert werden und man dadurch Kosten sparen könne. „Aber generell gibt es am Rathausneubau nichts zu rütteln.“

SPD: „Das war so nicht abgesprochen“

Die Position Eggerts habe auch ihn überrascht, sie sei mit dem Stadtverband nicht abgesprochen gewesen, ergänzte Zietz. „Aber Kai Eggert ist nicht Parteimitglied, er muss nicht immer das vertreten, was die Parteilinie sagt. Das haben wir von Anfang an gewollt: Er kann seine eigene Meinung haben.“ Eggert hatte beim Wahlforum von HAZ und NP am Dienstag angekündigt, den Neubau des Rathauses im Falle seiner Wahl zu überdenken und möglicherweise sogar zu stoppen. Die übrigen drei Kandidaten hatten dem widersprochen.

Auch in der Stadtverwaltung stößt Eggerts Haltung auf Skepsis. „Die Pläne sind so weit fortgeschritten, dass es schwierig wird, noch einmal etwas daran zu ändern“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU). Hinsichtlich der Grundsatzentscheidung zu bauen oder nicht zu bauen, sei dies vermutlich sogar unmöglich. Stadtbaurat Axel Grüning sieht dies ähnlich. „Aus meiner Sicht duldet der Neubau keinen Aufschub mehr. Es wäre auch unwirtschaftlich, das Vorhaben noch einmal zu stoppen, der Planungsprozess sei zu weit fortgeschritten. Würde die Stadt den Neubau verschieben, müsste sie erheblich in die Bestandserhaltung investieren, unter anderem wegen des Brandschutzes. „Ich glaube nicht, dass man da mit einer sechsstelligen Summe auskommt“, sagte Grüning.

Von Johannes Dorndorf