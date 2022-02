Laatzen-Mitte

In Anbetracht des russischen Angriffs auf die Ukraine ruft die Laatzener SPD zur Teilnahme an einem stillen Friedensmarsch auf. Die Veranstaltung am Mittwoch, 2. März, ersetzt den eigentlich für diesen Tag geplanten politischen Aschermittwoch. „Die SPD Laatzen zeigt sich von den Meldungen aus der Ukraine fassungslos und zutiefst betroffen“, gibt der SPD-Vorstand bekannt. „Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert gibt es einen offenen Krieg in Europa, zwischen zwei Staaten direkt an der Grenze zur Europäischen Union. Alle Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des Konflikts scheinen erloschen.“

In dieser Zeit habe eine lustige Veranstaltung wie der eigentlich geplante politische Aschermittwoch keinen Platz. Man wolle der aktuellen Situation aber nicht tatenlos zusehen. Daher treffen sich die Sozialdemokraten stattdessen gemeinsam mit allen anderen interessierten Bürgern um 19 Uhr vor der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße in Laatzen-Mitte. Von dort geht es gemeinsam auf den Laatzener Marktplatz. Dort entzünden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen einer Abschlusskundgebung vor dem Rathaus Lichter als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine.

Zeichen der Solidarität und für den Frieden

„Wir wollen ein gemeinsames Zeichen der Solidarität und für den Frieden in Europa setzen“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Patrick Mewes. Er hatte bereits am Donnerstag bekannt gegeben, dass der politische Aschermittwoch der Laatzener SPD in diesem Jahr ausfällt. „Wir laden alle Laatzener Bürgerinnen und Bürger ein, sich unserem Friedensmarsch anzuschließen.“ Ihre Teilnahme angekündigt haben unter anderem die Landtagsabgeordnete Silke Lesemann und Bürgermeister Kai Eggert, angefragt wurde auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch.

Von Johannes Dorndorf