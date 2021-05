Laatzen

Revolutionär neue Ideen finden sich in dem elfseitigen Papier nicht, dies war auch nicht zu erwarten. Schließlich stellt die SPD zusammen mit Grünen und Linken schon jetzt die Mehrheit im Rat der Stadt. So betonen die Sozialdemokraten auch in ihrem aktuellen Wahlprogramm, dass Bildung und Betreuung einen hohen Stellenwert einnehmen sollen und der Nahverkehr auszubauen ist.

Einige neue Punkte finden sich dann aber doch, etwa zur Digitalisierung. „Das Thema wäre so oder so gekommen. Aber die Corona-Pandemie hat die Notwendigkeit noch einmal beschleunigt“, sagt die schulpolitische Sprecherin Luisa Oyen für den Schulbereich. Auch in der Verwaltung wünschen die Sozialdemokraten mehr digitale Möglichkeiten. Die Vorschläge im einzelnen:

Smartes Laatzen: Zu den Schlagworten des Programms zählt das der „smarten Stadt“, das Bürgermeisterkandidat Kai Eggert nach eigenem Bekunden in die Diskussion eingebracht hat. „Es ist angelehnt an die smarte Umweltstadt, die von der EU gekürt wird“, sagt Eggert. Für ihn gehe es um die allgemeine Forderung nach einer sozialen Stadt, die moderne Methoden nutzt, attraktiv für alle ist, realistische Ziele erfolgt und Toleranz fördert – die Anfangsbuchstaben der fünf Stichworte setzen sich zu dem Akronym „smart“ zusammen.

Per App mit der Stadt kommunizieren

Digitalisierung: Die SPD wünscht sich eine „digitale Agenda“ für Laatzen. Dazu zählt die Einrichtung von digitalen Bürgerkonten mit einer App, über die die Bürger mit der Stadtverwaltung kommunizieren und bei Befragungen einbezogen werden können. Beispiele seien auch die Online-Anmeldung für Kita-Plätze, Erinnerungen an digitale Ausweispapiere und die elektronische Hilfe bei der Parkplatzsuche.

Schulen: “Alle Laatzener Schulen sollen mit den gleichen technischen und digitalen Standards ausgestattet werden“, sagt Oyen. Dies gelte auch für die technischen Support, leistungsstarke Internetzugänge und flächendeckendes WLAN. Mit ihren Forderungen bekräftigt die SPD, was der Rat unlängst beschlossen hat. Bei der Umstellung auf Ganztagsangebote in den Schulen sollen Eltern und Schüler zudem auch künftig Wahlfreiheit haben. Neu ist die Forderung nach einem Projektteam aus Schulleitungen, Elternräten, Verwaltung und Schülerinnen und Schülern, das Verwaltung und Politik berät und Innovationen mit begleitet.

Kinder und Jugendliche: Junge Laatzener sollen an Entscheidungen teilhaben können – in Form von Dorferkundungen mit Kindern, aber auch im Jugendbeirat. Kinderarmut soll durch Vernetzung von Akteuren bekämpft werden, Jugendplätze teils neu geschaffen und mit WLAN ausgestattet werden.

Stadt soll selbst Wohnungen bauen

Wohnraum: „Wir geben unser Ziel, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, nicht auf“, sagt SPD-Vorstandsmitglied Michael Riedel. Das Vorhaben war bislang am Veto der Kommunalaufsicht gescheitert. Als weitere Idee nennt die SPD ein „Wohntauschprogramm“: Die Stadt hilft älteren Menschen, kleinere, barrierefreie Wohnungen zu finden, sodass bezahlbarer Wohnraum für Familien frei wird. Die Auflage an Bauträger, bei städtischen Grundstücken 25 Prozent Sozialwohnungen einzuplanen, bleibt.

Verkehr: Bei dem Thema orientiert sich die SPD am bereits beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan: mehr und bessere Radwege zu den Schulen, zwischen den Ortsteilen und in die Nachbarstädte, eine Stadtbuslinie sowie die Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 nach Laatzen. Ausbauen wollen die Sozialdemokraten die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Gesteuert werden soll dies über „klare Maßnahmenpakete über den Bebauungsplan“, heißt es im Programm. Mögliche Konflikte spart die SPD aus – etwa hinsichtlich der Umwandlung von Auto-Fahrspuren in Radwege. Stattdessen heißt es vage: „Das große Ziel ist es, eine für alle Verkehrsteilnehmer akzeptable Verkehrswende zu erreichen.“

Umwelt: „Die konsequente Umsetzung von Entsiegelung ist unser Ziel“, heißt der Leitsatz zum Thema. Ersatzpflanzungen nach Bauprojekten müssten schneller erfolgen und mehr grüne Flächen in Zentrum angelegt werden. „Wir werden für einen begrünten Marktplatz sorgen, der zum Verweilen einlädt“, verspricht die SPD. Auf den Parkplätzen des Leine-Centers könnten begrünte Parkdecks entstehen, der freie Platz mit Bäumen bepflanzt werden.

Sport und Gesellschaft: Die Nutzung von Sportanlagen und Hallen im Stadtgebiet soll für Vereine kostenfrei bleiben. Jeder Stadtteil soll zudem einen zentralen Ort für Feste und Veranstaltungen erhalten. Defizite gebe es diesbezüglich insbesondere in Gleidingen.

Wirtschaft: Die SPD möchte das Stadtmarketing stärken, das Aqualaatzium und die Leine-VHS unterstützen und eine Laatzener Jobbörse etablieren. Eine weitere Idee ist ein Innovationszentrum für Start-Up-Firmen und ein „Technologie-Hub“. Als möglichen Standort nennt der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz das ehemalige Siemens-Gebäude in Alt-Laatzen. Zur Finanzierung hofft die SPD auf Partner aus der Wirtschaft. Firmen wie Notebooksbilliger könnten bei der IT-Ausstattung helfen, schlägt Bürgermeisterkandidat Eggert vor.

Das Wahlprogramm soll am 9. Juni von einer Mitgliederversammlung formal beschlossen werden.

Von Johannes Dorndorf