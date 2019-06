Laatzen Laatzen SPD und Linke: KSG soll Wohnungen bauen, statt Dividende auszuzahlen Die Baugesellschaft KSG Hannover hat 2018 einen Bilanzgewinn von 2,2 Millionen Euro erzielt und will eine Million als Dividende ausschütten. Laatzener Ratsvertreter von SPD und Linken fordern, die Stadt solle Überschüsse in Bauten investieren.

Sozialwohnungen wie diese der Deutschen Wohnen an der Wülferoder und Pettenkoferstraße gibt es in Laatzen nicht viele. Ihr Anteil am gesamten Wohnungsbestand betrug zuletzt knapp 2,8 Prozent. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)