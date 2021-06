Die ökologische Dachgestaltung von Neubauten sowie die Taubenproblematik am Leine-Center sind nur zwei Themen, die am Montag, 28. Juni, den Stadtentwicklungsausschuss beschäftigen. Die öffentliche Videositzung beginnt um 18 Uhr.

Das Flachdach des Werkhofs an der Stammestraße in Hannover-Ricklingen verbindet Begrünung und Fotovoltaikanlage. Die SPD in Laatzen will, dass die Hälfte der Dachflächen von Neubauten künftig ebenfalls energetisch nachhaltig gestaltet wird. Quelle: LH Hannover