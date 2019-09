Gleidingen

Zwei Sängerinnen und eine Pianistin sind am Sonntag, 22. September, in Gertrudens Kulturladen zu hören. Unter dem Motto „Sweeter than Roses“ präsentieren Rebecca Herter sowie Virginia Apel und Janina Koeppen bei einem Herbstkonzert Lieder von Barock bis Jazz. Auf dem Programm stehen Titel von Henry Purcell bis George Gershwin.

Auftritt beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert

Die Mezzosopranistin Rebecca Herter wurde vor 19 Jahren in Hannover geboren. Als Siebenjährige erhielt sie ihren ersten Instrumentalunterricht an der Geige. Später sang sie im Mädchenchor Hannover. Dort wirkte sie bei zahlreichen Projekten mit, unter anderem bei den Klassik Open Air Opern des NDR 2015 und 2016. Außerdem sammelte sie bei Konzertreisen Erfahrung, die sie unter anderem nach Japan und Italien führten. Beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewann sie 2017 ein Stipendium für die Detmolder Sommerakademie. Seit Oktober 2018 studiert sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Gesang.

Ausbildung bei Luciano Pavarotti

Die Sopranistin Virginia Apel ist gebürtige US-Amerikanerin aus Minnesota und trat schon als Jugendsolistin mit dem Saint Paul Chamber Orchestra auf. Ihre musikalische und schauspielerische Ausbildung erhielt sie in England und den USA unter anderem von der russischen Sopranistin Olga Averino sowie von Luciano Pavarotti von der Metropolitan Opera in New York. Als Opern- und Konzertsolistin trat Virginia Apel unter anderem an der Opera Company of Boston, dem Repertory Theater Cambridge, dem New York Bel Canto Opera Ensemble und an der Internationalen Bach Akademie Stuttgart auf. Lieder und Kammermusik liegen Virginia Apel besonders am Herzen. Ein eingehendes Liedstudium führte sie unter anderem zu Dalton Baldwin, Martin Katz und Ella Selkina von der Staatsphilharmonie Moskau sowie zu Meisterkursen unter anderem mit Elisabeth Schwarzkopf.

Engagement beim Symphonieorchester des russischen Rundfunk

Die Pianistin Janina Koeppen stammt aus der Nähe von Moskau und beschäftigt sich seit ihrem fünften Lebensjahr mit Musik. Nach einem hervorragenden Abschluss an der Gnessin-Musikschule absolvierte sie die Akademische Musikfachschule am staatlichen Konservatorium. Anschließend arbeitete sie als Begleiterin am Moskauer Tschaikowski Konservatorium und am staatlichen Symphonieorchester des russischen Rundfunks und Fernsehens.

Seit 2002 studierte Koeppen an der Hochschule für Musik und Theater Hannover mit Abschluss als Diplom Musikerzieherin und als „Liedbegleitung“. Beim internationalen Klavierwettbewerb in Paris belegte sie einen hervorragenden zweiten Platz in der Meisterklasse „excellence“. Zu ihremklassischen Repertoirezählen unter anderem Werke von Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, Schubert, Robert und Clara Schumann, Mendelssohn und Chopin.

Konzert in Gleidingen beginnt um 17 Uhr

Das Konzert beginnt am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr im Gemeindesaal der St.-Gertruden-Kirche an der Hildesheimer Straße 560. Der Eintritt ist kostenlos, „Gertrudens Kulturladen“ bittet aber um eine Spende.

Lesen Sie mehr aus Gleidingen :

Ist die St.-Gertruden-Kirche das älteste Gebäude in Laatzen?

Hanno weiht neue Werkshalle und neues Innovationszentrum ein

Regionserntefest: Besucher drängen auf die Obstplantage Hahne

Von Stephanie Zerm