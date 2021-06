Laatzen-Mitte

Das Leine-Center hat eine neue Managerin. Sandra Moore hat die Leitungsposition zum Monatswechsel von Guillermo Poveda Fernandez übernommen, der für den Center-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield nach Berlin wechselt. Moore hat ihre neue Stelle offiziell am 1. Juni angetreten. Zuletzt hat sie sich um das Management der Schönhauser Allee Arcaden in Berlin gekümmert, wo sie zwei Jahre lang tätig war. Die Mall wird ebenfalls von Unibail betrieben.

Vor ihrer Station in der Hauptstadt hat Moore sieben Jahre lang in Australien gelebt und dort Hotelmanagement studiert. „Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass ein Shoppingcenter mehr sein kann, als ein Ort zum Einkaufen“, sagt Moore. Einkaufszentren seien auch Orte der Freizeitgestaltung und Treffpunkte für Menschen. Für Laatzen kündigt sie an, den Mode- und Textilbereich stärken und den Nahversorgungscharakter des Leine-Centers untermauern zu wollen.

Die Region kennt die neue Center-Managerin übrigens bereits: Sie sei selbst in Hannover aufgewachsen und kenne das Leine-Center noch aus ihrer eigenen Kindheit.

Von Johannes Dorndorf